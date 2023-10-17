120萬台！中國移動擬採購華為Mate 60 權益版等5款手機

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中國移動近日公告，擬採購120萬台華為Mate60等5款手機產品。

近日，中國行動招標與採購網揭露華為Mate 60權益版等5款手機產品終端採購項目。公告顯示，中國移動擬採購華為Mate 60權益版等5款手機產品，需求量為120萬台。採購人為中國行動通訊集團終端有限公司，供應商名稱為華為終端有限公司，除華為Mate60權益版外，公告並未揭露其餘4款手機的型號。

根據公開資料，行動權益版手機內含行動預置軟體，在行動的通路進行銷售，但手機網路制式不受限制，可自由切換，使用者購買手機時可享有話費回饋、流量贈送等優惠及權益。去年，中國行動採購與招標網曾先後公告擬採購榮耀60權益版、榮耀60Pro權益版手機150萬台，擬採購200萬台榮耀Magic4系列手機，擬採購小米12系列手機65萬台等。

對於此次中國移動擬採購華為手機120萬台一事，獨立電信分析師付亮在社交平台表示：「沒必要過度解讀，中國移動只是一個管道商，誰家的手機都賣，能賣多少還看用戶喜好。2020年、2021年，中國移動合作夥伴大會同期舉辦的5G終端嗨購節，簽約手機銷量前兩位都超過了1,000萬。」

付亮還表示，採購並不代表一次性交付，目前華為還沒這個能力。中國廣電也賣iPhone合約機，交話費送手機。

值得關注的是，華為Mate 60系列一開始販售即受到市場歡迎。近日有媒體報導華為手機明年出貨量可能高達6,000-7,000萬部，若依此目標來落實，明年華為手機將會成長近一倍。

值得注意的是，儘管華為Mate 60系列在8月底開售，但目前依然缺貨，在華為官網，消費者仍需提前預定等待多日才可拿到手機。