10／17盤中熱門焦點股

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今（10/17）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）前八月3.59元逾24年高點 倫飛攻頂

倫飛（2364）16日進行除權，配發每股2.5元的股票股利，開盤後其股價即跳空攻上136.5元漲停、一路鎖至收盤。今持續強勢往填權之路邁進，開高未即再度攻頂，暫報150元，表現出色。

倫飛近月來股價強勢走升、連番創高，16日以第三根漲停價作收後，因達注意交易資訊標準，於盤後公告其8月自結財務數字，單月自結獲利0.13億元、年增幅23％，每股稅後純益（EPS）0.53元。

累加前八個月自結獲利已達0.89億元、EPS 3.59元，雙雙超越過去24個年度的全年表現。

近一年多來國際區域衝突在部分地區升溫，除了已持續逾一年半載的俄烏戰爭，近日更爆發半世紀以來最嚴重的以巴衝突。

倫飛總經理高思復日前指出，預期各國政府多有因應國防需求及增加防衛能力的計畫，部分國家也的確有增加支出預算，這些都將為倫飛營運帶來業務機會。（工商時報 翁毓嵐、數位編輯）

（2）缺料問題改善 高技挑戰前高

印刷電路板廠商高技（5439）近期股價持續強勢，周二開高後，仍多屹立在平盤以上行進間清洗持股信心不足浮額，盤中一度衝高至117元，與前波高點117.5元相差無幾，迄上午10：35的市價暫報115元，仍上漲1.77%。

高技今年累計前九月營收達32.19億元、年增率超過38％，網通及車用為兩大成長動能，加上新產能的挹注，營運繳出佳績。

高技旗下有三大產品線，包括網通板占比近30％、車用板占比也是近30％，其餘為電工板及半導體測試板業務，半導體業務占比約在個位數。

法人分析，高技2022年因客戶長短料因素，下單較弱，營運動能較淡，2023年缺料問題改善，營收持續成長。預期在網通、車用市場訂單穩健挹注，下半年營運動能有機會優於上半年，中長期成長動能正向。

展望2024年，高技的網通及車用成長力將持續，此外，高技在2021年新承租的廠房，產能已加入營收貢獻，由於該廠產能尚未擴充完畢，2024年將視業務發展狀況，決定是否會擴增產能。

近期在節能減碳趨勢下，電動車已成為各國推動的重要政策，也帶動銷量成長。高技專注在電動車用PCB，車用客戶囊括歐洲、北美前三大車廠。

根據市調研究，2021年全球電動車出貨約500萬輛，較2020年成長近1倍，而2022年出貨量已成長達約1,000萬輛。

DIGITIMES Research預估，2023年全球電動車銷售量將超越1,400萬輛，其中，中國大陸及美國市場仍將呈現高度增長。（工商時報 李娟萍、數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.威盛(2388)：前9月營收年增18.91%，獲外資及投信偏多操作，買盤拉抬急攻漲停，站上2個半月高。

2.聯電(2303)：外資連6日買超達9.1萬餘張，加上昨夜ADR強彈2.54%，盤初彈過前高，續往50關邁進。

3.旺旺保(2816)：9月營收亮眼，業績題材助攻，強拉漲停，收復30元及月線。

4.矽統(2363)：9月營收年增5倍，有望迎接旺季補貨潮，無懼列注意股及外資反手賣超2萬張，人氣爆棚大漲6%日K連5紅，挺進54.8元逾21年高。

5.兆利(3548)：受惠平價折疊機明年可望大量上市，高檔整理結束+法人買超，今早急拉漲停鎖死。

6.昇貿(3305)：墨西哥廠明年出貨緯創+Q4營收看增，開盤後急拉漲停。

7.京元電子(2449)：傳輝達B100晶片將提前發表，投信昨擴大買超千張，盤中觸85.1元創波段新高。

8.中鋼(2002)：11月盤價終止連3漲、全面持平，盤初股價走跌反應。

9.耿鼎(1524)：傳統AM旺季來臨，後續出貨潛力可期，盤初股價彈回5日線上。

10.光隆精密-KY(4581)：9月營收月增8.02%、年增25.43%，前三季季增19.99%，H2營運看佳，盤初爆量急拉逾5%。

11.台積電(2330)：昨夜ADR彈升0.84%，帶動盤初股價漲至552元，牽手台股光復5日線、季線。

12.宇隆(2233)：9月及Q3營收改寫歷史次高，Q4隨傳統旺季出貨可望成長，盤初飆升逾4%，再寫144元波段新高。

13.威剛(3260)：9月營收創22個月新高+產業透暖，盤初彈回百元俱樂部。

14.世界先進(5347)：技術面翻多，盤初隨大盤彈升逾2.5%，持穩5日線之上。

15.大宇資(6111)：新遊戲衝前5，Q4營收戰新高，盤初股價收復5日線、月線。

16.合勤控(3704)：近期積極搶進多項產品及出貨，可望為Q4增添營運動能，早盤放量，一度勁揚逾6%。

17.長聖(6712)：前三季每股稅前賺6.63元創新高，股價漲逾3%。

18.前鼎(4908)：矽光子題材狂燒，一度衝高89.6元，挺進16年高。

19.宏達電(2498)：攻XR及VIVERSE生態圈，盤初股價走揚逾1.5%。

20.耀登(3138)：Q3營收回溫，明年毫米波產品具爆發力，股價衝破160元。

21.國巨(2327)：台股轉暖，併購施耐德感測器事業將開始營收貢獻，回檔至5日線有撐，今早走強3%創波段高。

22.欣興(3037)：外資周一大口吃貨2384張支撐股價留下影線，今早一舉彈高3%。

23.華通(2313)：旺季效應帶動營運入佳境，人氣回籠，土洋雙資齊買，一度勁揚4%拿回5日線、月線。

24.華航(2610)：出國紅利弱化，連2日合計賣超21382張，多方不支失守20元，創下近5個月低點。

25.建準(2421)：AI雜音加上法人調節，部分賣單出籠，早盤跌幅超過2%下探至99.9元，保衛戰開打。

26.喬山(1736)：商用及家用客戶拉貨強勁，全年合併營收看增二位數，今早止跌反彈。

27.台星科(3265)：封測應用擴大＋高階矽光子題材，早盤突破90元，站上所有均線。

28.訊芯-KY(6451)：矽光子題材續熱，外資賣超遞減，早盤開高挑戰10日線。

29.M31(6643)：IP大聯盟搶啖大餅，擁基本面優勢，法人看好晉身第四檔千金股，一度攻高逾5%，挺進波段高。

30.倫飛(2364)：前8月EPS達3.59元，逾24年高點，連飆2根漲停，2日填權達陣。

31.鼎基(6585)：醫療、車用、蘋果訂單挹注，加上匯率助攻，法人推估前三季獲利有望賺贏去年，多頭重啟強彈6%，收復月線。

32.紅木-KY(8426)：9月營收創高，連兩日亮燈觸頂，挺進波段高，但調節賣壓同步出籠，多空激戰、震盪劇烈。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）興櫃初登場 全景軟體漲逾3成

全景軟體(8272)今天登錄興櫃，券商認購價為98元，以112.5元開盤，盤中最高來到135元，漲幅達37％。

全景軟體主要產品及服務包括安全認證（IDExpert、MOTP、FIDO）、科技金融資安（PKI、加解密）、數位轉型（FastSIGN快速簽、1zSIGN手寫簽名、文件識別管理、電子病例倉儲）、IoT資安等解決方案，廣泛應用於金融、醫療、科技、製造業與政府機關。依解決方案類型，公司 2022年營收組成由高至低為科技金融資安49％、安全認證 38％、數位轉型 13％及 IoT資安。

依客戶產業分佈，2022年營收組成由高至低為銀行37％、一般企業32％、政府機關12％、證券7％、保險6％、醫療5％，金融業合計營收佔比超過5成。

全景軟體一開始布局身分認證產品市場，在金融業與政府機關擁有高市佔率，並且具備完整的身分認證產品線，包含FIDO、PKI、晶片卡、指紋認證、MFA等多種身分認證解決方案。

公司營運分為客製化專案與自有產品兩大部門，客製化專案包含金融、醫療、政府機關標案，約佔營收70-75％，毛利率略低於自有產品；自有產品包含軟硬體開發，銷售管道以經銷商為主，約佔營收25～30％，毛利率較高。

該公司前3季營收2.47億元，年減4.6％，營收相較去年同期衰退最主要受制科技業景氣不佳，對於資安預算有所縮減。不過，資安為剛性需求，預算僅為遞延而非取消；目前下半年逐季回溫，8月起營收恢復正成長，第4季為傳統營收認列高峰，全年力拚正成長。（時報資訊 莊丙農）

（5）奇鋐升價、台達電續抱 外資看好原因曝

AI伺服器帶動零組件升級潮，美系外資認為，電源供應器及散熱解決方案是AI伺服器GPU運算能力升級兩大受益產業，看好奇鋐(3017)因AI伺服器帶來獲利成長，上調奇鋐目標價14%，並看好台達電(2308)在產業的領先地位，維持台達電「建議買進」評等，不過奇鋐在籌碼凌亂下，今天股價走弱。

美系外資最新報告指出，AI硬體供應鏈價值根據STEAM Power的預測，AI伺服器硬體的複合年增長率為36%，並於2025年達到145 億美元，散熱解決方案和電源設計與GPU/CPU運算及處理能力增強具有最高的相關性，散熱解決方案和電源是最受益於人工智慧伺服器需求成長的兩大產業，我們預期，被動式冷卻兩年價值複合年增長率為52%，電源供應器兩年複合增長率為33%。

在散熱解決方案部分，考慮到最佳的性價比，預期未來兩年氣冷散熱仍是AI伺服器(如：NVIDIA H100)主要冷卻解決方案，液冷伺服器產品正處於樣品階段(如：NVIDIA B100)，但從2024年開始採用率可能會逐漸上升，從而推動散熱解決方案供應商ASP升級，至於浸入式冷卻可能需要3年到5年大規模採用前測試才能具可靠性，這是一個潛在的升級。

在電源供應器方面，美系外資指出，電源供應器(PSU)設計為伺服器(含AI伺服器)升級至3.3KW，而5.5KW正在建設中，我們注意到整合式電源解決方案的新興設計趨勢—伺服器機架(又稱為電源架)，具有易於維護的優點並降低擁有成本，這意謂著同時擁有硬體和軟體設計能力的供應商將脫穎而出。

美系外資指出，我們看好奇鋐因AI伺服器帶來獲利成長，預期奇鋐將受益於全方位3D VC、冷卻風扇，以及水冷板等一系列散熱解決方案，預估2024年AI伺服器將貢獻奇鋐7%營收及11%的利潤，將奇鋐目標價上調14%。

美系外資亦看好台達電在產業的領先地位，並預估2024年應用於AI伺服器的電源及冷卻風扇產品的營收及利潤貢獻約4%，不過近期總體經濟環境不佳可能影響台達業務成長，維持台達「建議買進」評等，目標價408元。（時報資訊 張漢綺）

（6）明年毛利率勝今年 良得電趨堅

智慧家居等產品接單優於預期，良得(2462)預估，第4季營收可望比第3季好，並與去年第4季持平，由於電動車及低軌衛星地面端產品出貨將於明年放量，良得樂觀看待明年毛利率及營業淨利率可望優於今年，早盤股價開高走高。

良得電子佈局電動車、智能家居(亞馬遜的智慧音箱跟智慧門鈴等)、遊戲機、伺服器等產品，並優化生產線，成果反應在今年的獲利上，今年上半年合併毛利率14.23%，年增8.74個百分點，營業淨利率為4.12%，年增6.04個百分點。

受惠於智能產品及電動車等出貨攀升，良得電子第3季合併營收為10.8億元，季增22.87%，為今年單季新高，法人預估，良得第3季獲利可望超越上半年，累計前9月合併營收為28.73億元，每股盈餘有望挑戰1.5元。

日前亞馬遜(Amazon)正式將其Kuiper網路計畫用的兩顆原型衛星發射到太空，為該公司將數千個供應全球網路服務的衛星部署到地球低軌道的邁出重要的一步，良得因與亞馬遜合作多年，成為亞馬遜低軌衛星地面端連結線供應商，公司預估，新產品可望於明年第1季小量生產，明年第2季放量，與電動車一起成為公司明年營運成長的動能。

展望第4季，良得表示，智慧家居訂單優於預期，且近期有望拿下機上盒新訂單，預估第4季營運將優於第3季。

良得電越南新廠預計10月進入量產，目前以生產遊戲機產品為主，未來也將爭取美國品牌大廠伺服器訂單。（時報資訊 張漢綺）

（7）智慧機終見庫存回補！ 法人樂看聯發科Q4

智慧型手機庫存修正近尾聲，近來5G、4G智慧型手機庫存回補需求已然浮現，帶動聯發科(2454)近期股價表現較大盤強勢，今(17)日開高後壓回震盪，盤中在平盤附近震檔，穩居所有均線之上。展望第四季，法人樂觀預期，受惠智慧型手機庫存回補需求持續強勁，聯發科第四季營收將相較第三季出現高個位數甚至雙位數成長。

近幾個月5G、4G智慧型手機庫存回補需求已然浮現，該動能預計這將持續到明年第一季。法人預估，2024年全球智慧型手機出貨量將看到健康的個位數出貨量成長，因此，將聯發科2024年智慧型手機出貨量自1.5~1.6億支調升至1.7~1.8億支(對比2023年為1.5~1.6億支)。

聯發科預計在10月27日舉辦法人說明會，屆時將會公布第三季財報、第四季財測，有鑑於智慧型手機庫存回補需求持續強勁的推動下，法人預估，聯發科第四季營收將季增8~16%，年增15.4%，且預估毛利率與營業利益率將分別為46~47%與16~17%。

聯發科積極發展半導體下一波藍海-AI(人工智慧)，儘管行動AI運算可能不會在短期內顯著貢獻聯發科營收與獲利，但裝置中的AI運算將需要更強大的AI引擎運行裝置中的AI應用程式。這將在長期推動行動SoC矽含量顯著成長，提升聯發科整體行動與AIoT之產品均價，並提高其結構性獲利能力，同時增強公司在智慧型行動運算業務中的價值。另外，聯發科還有望受益於邊緣AI運算所驅動的智慧型手機產品升級/換機週期之潛在加速。（時報資訊 王逸芯）

（8）旺旺保挾多重題材奔漲停 金融族群一枝獨秀

隨著2024年大選愈來愈接近，近期政策做多及選舉概念股頻頻見到買盤點火，特別是一向為護盤拉抬目標的金融股，在獲利普遍轉佳之下，更是增添股價上攻動能。其中，旺旺保在兼具獲利展現爆發力、再加上寵物概念股題材加持下，今（17）日股價再度發動攻勢，在開盤後不到10分鐘即亮燈漲停、來到30.25元、收復月線關卡，強勁表現在金融族群裡一枝獨秀。

旺旺保2023年9月營收來到7.97億元，較2022年同期成長16.9%，累計今年前3季營收達約76.06億元，比去年同期增加了24.06%；旺旺保先前公布之今年上半年獲利已展現強勁爆發力，累計上半年稅後淨利就高達7.65億元，每股稅後盈餘（EPS）衝上3.42元、年增193.8%，已經超越歷年全年獲利之水準。

旺旺保總經理劉自明於法說會上指出，隨著防疫險保單的到期，理賠款影響也告一段落，推升公司上半年度獲利大幅跳升，另外，公司在風險控管方面維持中等偏低的投資風險偏好，並控制股票投資水位，主要經營的個人險種維持穩定之核保績效，並獲得中華信用評等公司肯定強健的資本水準。

除了半年報搶眼之外，寵物險題材也讓旺旺保受到關注。台灣寵物市場商機一年上看600億元，旺旺保看好搶進此領域，在新版寵物險規定上路之後，目前市場上僅旺旺友聯產險和國泰產險兩家推出新商品。觀察股價走勢，旺旺保9月中創下2009年11月以來的新高價位，隨後進行一波回檔整理，近日股價再度發動攻勢，今日開盤後直奔漲停板，截至上午11點左右仍漲停鎖死，成交量逾4100張。（非凡新聞）

（9）IC設計等半導體領漲 5顆紅燈迎黃金時代來

半導體股題材豐富，周二矽智財(IP)個股持續發威，宏觀(6568)強勢漲停，力旺(3529)大漲逾5%，M31(6643)、智原(3035)攜手上漲2~3%。IC設計股續熱，威盛(2388)漲停，矽統(2363)漲幅高達8%，上市股中有富鼎(8261)、偉詮電(2436)、威鋒電子(6756)等多達7檔在半根漲停板附近徘徊。上櫃半導體股火力更是猛，除了宏觀，旺玖(6233)、驊訊(6237)同樣漲停鎖死，聚積(3527)、威剛(3260)、九暘(8040)、品安(8088)等衝勁十足。

半導體大佬台積電(2330)漲幅維持1%，550元上方強盤，發哥-聯發科(2454)連續多日股價創高後獲利了結賣單出籠，盤中觸及854元即回調，小幅翻黑但不改多頭格局。

受惠人工智慧、機器學習等應用帶動，特殊應用晶片ASIC成半導體成長利器，台積電帶領IP大聯盟齊吃大餅，使得半導體股撥雲見日，近來展現不凡漲勢。富邦投顧董事長蕭乾祥表示，AI指標股持續整理走弱，取而代之的是晶圓代工、IC設計及封測等走勢亮眼，顯示大盤結構輪動格局健康。在盤面權值股中，半導體的晶圓代工、封測指標股價整理後轉強；AI指標走勢偏弱，但隨著2023年第四季業績動能增溫，也有利於後續加入類股輪動。

周二台股在台積電、IC設計族群等發動攻勢下，漲幅一度快速擴大至逾百點，成功站回5日線和季線，但AI股變臉拖累指數漲幅收斂，半導體股挾IP題材重回黃金時代，盤中上漲超過1%，成為類股領頭羊。（時報資訊 張嘉倚）

（10）堃霖17日法說會 股價先表態

中央空調冰水主機大廠堃霖上半年兩岸營收成長，帶旺EPS從去年同期0.69元增加至1.04元。今（17）日下午參加元大證券舉辦線上法說會，說明目前營運現況及未來展望。法說會前股價先表態上漲0.40元而以36.50元開出，目前呈現上漲走勢。

堃霖在兩岸設廠，銷售觸角延伸至越南，第二季EPS從去年同期0.44元增加至0.62元；上半天合併營收13.37億元，本業獲利近0.85億元，本期淨利0.86億元，EPS由去年同期0.69元增至1.04元。

堃霖9月合併營收3.04億元，年增2.9％，前三季合併營收22.84億元，年成長16.39％。台灣及大陸兩市場營收都成長，其中台灣營收占比57％，大陸營收比重由去年39％增加至41％，越南由去年4％降至2％。

堃霖將磁浮變頻離心式冰水主機及儲冰系統，列為未來發展方向。（工商時報 沈美幸）

（11）跟風IC設計典範轉移3.0 智原前景俏

智原(3035)積極參與IC設計第三次典範轉移，目前有跟各個不同代工廠合作，也已接到案件，另外，智原更是ARM(安謀)超大規模高效能運算(HPC)平台Neoverse台灣唯一合作廠商，未來貢獻動能可期。智原(3035)今(17)日開高震盪，盤中站穩1.5%~2%的漲幅表現，跟風聯家軍掀起集團行情。

ARM(安謀)8八月初舉辦開發者大會，揭露了超大規模高效能運算(HPC)平台Neoverse，及與此平台的夥伴，智原為ARM在台灣唯一合作廠商。NEOVERSE平台主要是提供各大CSP廠商更多選擇，及更適合的架構在各種不同的運算需求下，能夠有最貼近的產品。智原因為在過去就跟ARM有合作，包括智原MCU(微控制器)產品就是以ARM架構下進行設計的。另外，在前端設計方面，從第一次典範轉移以來，IP一直以來都是智原的發展的重心，故在IP分布範圍較廣的能力下，也能配合ARM架構提供客戶更多客製化的需求。

從今年開始，IC設計服務產業進入第三次典範轉移，即先進封裝(2.5D/3D封裝及WOW)，主要是可以提升晶片效能，目前智原有跟各個不同代工廠合作，且AI SOC主要還是需要IP較多的IC設計服務公司，故智原目前已接到案件，且除了代工廠外也有跟記憶體廠商合作，為長期營運儲備潛在動能。

在未將NEOVERSE貢獻計算在內，法人預估，智原從成熟製程跨入先進製程相關所貢獻的NRE及IP，將使2024年營收有達2成的成長，加上量產營收方面，MCU市況落底後，及其餘ASIC(客製化晶片)庫存清理告一段落，明年有望回升，故預估智原2024年營運將可望樂觀成長。（時報資訊 王逸芯）