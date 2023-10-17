台積電正式聲明 不再考慮進駐龍潭園區

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台積電17日正式發出聲明表示，經公司評估後，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期。台積電強調，維持過去擴廠步調，將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

另外，針對居民抗爭一事，台積電指出，台積電為科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收相關事宜。

法人指出，目前台積電於竹科、高雄仍可建廠生產2奈米以下製程，因此，目前現有條件，不再考慮進駐龍潭園區為合理考量。惟未來仍有擴廠選址需求，然牽扯各方角力情況之下，台積電必須審慎評估。