每6名孕婦就有1位貧血 善用貧血檢驗 掌握飲食4技巧 遠離孕期貧血風險

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依據國民健康署調查結果發現，我國20～49歲育齡婦女的貧血盛行率為19.7 ％。依據孕婦產檢資料統計，孕婦在懷孕第24～28周接受產檢貧血檢驗服務超過26萬人次，初步發現異常率約17.4％，大約每6位孕媽咪，就有1位有貧血現象。國民健康署吳昭軍署長提醒，懷孕媽媽們需要更注意孕期飲食攝取，避免血紅素低於標準值，而出現所謂的孕媽咪貧血現象。

國民健康署提供於妊娠第24～28周貧血檢驗服務，希望所有孕媽咪都能善加利用，以早期發現及早治療。造成貧血的原因主要有遺傳、疾病或營養素攝取不足，若孕媽咪在懷孕第12周前的產檢血液常規檢驗時發現貧血，建議就醫以釐清貧血成因為先天遺傳性或營養素缺乏等因素，若產前貧血將增加產前、生產及產後妊娠併發症與胎兒健康危害的風險。

根據國外文獻指出，產前診斷為貧血的孕婦，發生死亡風險為未患產前貧血孕婦的18.10倍、發生子宮切除風險為7.7倍、生產時輸血為3.2倍、產前及產後發生血栓風險分別增加為3.0倍及2.6倍、產後出血為2.1倍。此外，有產前貧血孕媽咪所生新生兒，入住加護病房的風險為未有產前貧血者的1.2倍、發生產前胎兒窘迫為1.2倍。

國民健康署提醒，懷孕期間攝取足夠營養素（如：鐵、葉酸、維生素B12等），可預防貧血的發生，若有任何飲食或補充營養素的問題，可洽詢營養師進行營養評估及飲食指導，或經醫師指示下使用營養補充劑，以改善貧血症狀。

國民健康署提供預防貧血之飲食4技巧：

攝取富含鐵質食物：孕期鐵質攝取不足，可能對胎兒的腦部造成不良影響。建議孕媽咪每日鐵質攝取量需達15毫克（mg），第三孕期之孕婦及哺乳中的媽咪更要增加每日鐵質攝取量至45毫克（mg）。日常飲食中，可經由富含鐵質的內臟類（如豬肝、鴨血） 、紅肉類、海產類（如文蛤、章魚）及豆類與其製品（如黑豆、小方豆干）來補充。另外，在用餐中或餐後2小時內食用富含維生素C的新鮮當季水果（如：芭樂、柑橘、文旦、小番茄），可以促進鐵質吸收。

葉酸補充不可少：葉酸如果嚴重缺乏，可能會影響寶寶神經管發育、造成唇顎裂。神經管若缺損在脊柱位置，就會產生脊柱裂。有懷孕計畫的婦女，建議孕前葉酸每日攝取量需達400微克，懷孕期間，增加每日攝取量達600微克。在日常飲食，每日至少需攝取1至2碗深綠色蔬菜（如菠菜、紅莧菜、紅鳳菜等），並可搭配全榖雜糧如紅豆、綠豆、鷹嘴豆、燕麥、紅藜等一起入菜。另外，堅果類食物（如葵瓜子、黑芝麻），以及蛋白質類食物中的海鮮類（如鯖魚、牡蠣）、雞肝、黃豆、黑豆等，亦富含葉酸。

維生素B12很重要：維生素B12缺乏，可能導致胎兒的神經管缺陷。懷孕時，建議維生素B12每日攝取量應達2.6微克，主要食物來源為動物性蛋白質，包含海鮮類（如蜆仔、文蛤、牡蠣）、肉類、蛋、乳製品等，植物性來源則可食用紫菜、海髮菜來補充；另外，全素者可在醫生指導下，使用維生素B12補充劑。

蛋白質攝取量須增加：攝取充足的蛋白質，可提供足夠的造血元素。懷孕期間蛋白質每日攝取量需額外增加10公克，且蛋白質來源中一半以上應來自優質蛋白質，如：黃豆、毛豆、黑豆與相關製品，或乳製品、魚、蛋、肉等。

為幫助孕媽咪瞭解自己和寶寶的健康狀況，國民健康署提供14次公費產檢，包含2次貧血檢驗（建議檢驗週數分別為第12周前與第24周～28周之間）、3次一般超音波、妊娠第24～28周妊娠糖尿病篩檢、第35～37周產前乙型鏈球菌篩檢及2次產前一對一衛教指導，請孕媽咪定期接受產檢，以早期發現及早治療。