百貨周年慶壯世代商機噴發 去年平均消費額逾9,000元

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全台百貨周年慶沸沸揚揚開跑，根據東方線上調查，今年除了餐飲之外，「外貌商機」、「壯世代商機」最具潛力，其中40-49歲及50-59歲壯世代，在百貨周年慶中最具購買力道，去年平均消費金額高於9,000元，而「行動支付」於疫後成主流，使用行動支付享有優惠成為最具吸引力第二位，僅次滿千送百。

今年物價通膨，有七成消費者預估比去年花費更高或持平，三成消費者則趨於保守。，「壯世代商機」將是百貨周年慶的重要戰場，40-49歲與50-59歲世代，在百貨周年慶中最具購買力道，去年平均消費金額高於9,000元，超過整體平均金額，尤其50-59歲族群，有充裕的所得與消費意願，更是高消費主力族群，且花費20,000元以上，男性（12％）比女性（10％）多。

根據東方線上調查，百貨「滿千送百」與「禮券回饋」，消費者依舊有感，尤其是「滿千送百」佔38％，位居最具吸引力榜首，實質的現金折抵仍是有效行銷手段，而「行動支付」於疫後成為主流消費習慣，在周年慶時，「使用行動支付享有優惠」成為最具吸引力第二位佔33％。

值得注意的是，20-29歲世代相較其他年齡層，對「累積滿額獲得贈品」（26％）與「搭配銀行信用卡提供分期0利率」（22％）接受度更高。

東方線上消費者研究集團行銷部總監溫詩吟表示，截至9月最新一週數據，過去一個月有使用行動支付的消費者已達66％，此外，壯世代最具消費力道，百貨通路與品牌若能瞄準50＋，提供高質感的購物經驗，也能創造更多的商機。