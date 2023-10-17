月月配息ETF 3檔吸睛 00929擁2大優勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 王順泉】首檔月配息的台股高股息ETF復華台灣科技優息(00929)，上市以來掀起旋風，受益人數與規模同步飆升，上周五最新統計受益人數衝破41萬人，掛牌短短5個月成長23倍。

月配高股息大受歡迎，吸引投信持續推出，本周就有中信成長高股息(00934)、台新臺灣永續高息中小型(00936)開募，預計下月1日、18日掛牌交易，月月配的高股息ETF，將有3檔供投資人選擇。

00929人氣紅不讓，除了月月配息之外，還有2大主要原因：

一、配息平滑化策略，目前已連續4個月配息0.11元，殖利率穩穩在7%以上。

二、除了配息穩定之外，股價表現也相對亮眼，自6月初掛牌以來，月K線連5紅，累計漲幅16%；反觀大盤這5個月有2個月K線收黑，累計下跌0.3%。00929表現明顯優於大盤。

00929的成分股明明是百分百持有科技股，為何能在這波AI族群震盪之際，表現相對抗跌呢？專家表示，關鍵就在於多面向的選股原則。00929追蹤「特選臺灣科技優息指數」，選股標準除了高股息之外，還納入財報、基本面、股價表現等篩選指標，包括股東權益報酬率、股息變異性、股價波動度、長短期本益比乖離等，兼顧股息及股價穩定度。

雖然00929上市時間尚短，長線表現仍待觀察，但若回測「特選臺灣科技優息指數」過去5年表現，可發現該指數表現相當抗跌，例如在2018年的股市空頭期間，台股加權指數及電子類指數分別下跌4.8%及8.9%，然而「特選臺灣科技優息指數」卻逆勢上漲2.5%。

此外，2022年空頭市場大跌期間，加權指數及電子類指數分別下跌18.7%及23.5%，「特選臺灣科技優息指數」則僅回檔8.2%。可見該指數除高股息之外，股價表現也具相當防禦能力。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。