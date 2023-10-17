工商時報、中華電信共同舉辦ESG賦能新願景高峰論壇

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由工商時報主辦、中華電信協辦的「2023ESG 賦能新願景」高峰論壇17日召開，工商時報社長陳國瑋表示，期望透過這次論壇邀請到重量級先行者經驗，由賦能角度來思考企業永續的可行方向，希望台灣不僅創造經濟奇 績 ，更能成為全球ESG的示範區域。

陳國瑋表示，資本市場發展數百年 最近幾十年來大家反思資本市場對整個地球的衝擊，1997年在日本第三屆的全國氣候綱要會議確定了京都議定書，京都議定書雖對氣體減量排放有些限制，但是當時只是原 則性限制並未進行管制， 直到2021年的第26屆的氣候網要會議才確定 2030年碳排減半、 2050全面淨零，蔡英文總統也宣示台灣要走向這條路 ，今年八月高雄成立了碳權交易所，明年即將成立環境部，將針對高污染課徵碳費。

所以，從原 來原則性管 制，演變成現在、各行各業即將真正面臨減碳管制的新變 化， 工商時報身為專業財經媒體，與企業共同成長，看到企業面臨如此大的變化，在 不同 階 段 有不同挑戰。

陳國瑋強調，事實上，廿年 多年前企業只重視公司治理，走到重視企業社會責任CSR，現在走到重視ESG，且從自願性變成強制性，政府也從自願性揭露， 今、 明年起很多財報都要求綠色財報 ，在供應鏈也會受到挑戰，ESG過去是外部成本，現在不只是內部成本 ，如果不加以重視可能會危及企業永續經營，如何把ESG成本轉化成助力，如何在淨零的大旗下走向企業的新願景，就是今天辦理論壇最主要的原因，期望透過今天重量級先行者經驗，由賦能角度來思考企業永續的可行方向，希望台灣不僅創造經濟奇 績 ，更能成為全球ESG的示範區域。