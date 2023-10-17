四方客運欠薪駕駛罷工影響13路線 中市交通局啟動代駛

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台中市四方客運因積欠勞工薪資，今天引發駕駛大罷工，將影響台中市13條公車路線，台中市交通局長葉昭甫表示，16日已要求業者下班前給付薪資，但後來沒有，昨天晚間緊急啟動代駕制度，希望將影響層面降到最低，四方客運勞工今天將向勞工局提出調解，盼他們盡快解決金流問題。

四方客運目前在台中市取得13條路權，包括綠4、68路、88路及242、243、245、248、249與352、354、355、365、922線，這些路線分別行駛中科管理局至捷運文心中清站、高鐵台中站到吉星社區、台中榮總到麗園公園、大肚車站到亞大醫院及台中車站到修平科大等。

因四方客運已非第1次積欠員工薪資，葉昭甫表示，昨天獲知資方有給付駕駛薪資延誤的問題，立即找來資方代表討論，並要求業者昨下班前給付薪資，後來沒有，因四方客運駕駛數量約60名，昨晚即啟動代駛制度，由其他4家客運業者啟動13條路線代駛，希望四方盡快解決駕駛問題。

葉昭甫說，近1個多月已多次與資方討論金流解決問題，也啟動補助款分期補助方式，要求資方收到政府補助款後立即給付駕駛薪資，但昨天資方未如此做，呼籲資方盡速解決問題，勞方今天也將到勞工局申請調解，市府將視調解情況，若資方仍無法處理此情況，不排除收回其路權。