陸10家央企大手筆增持回購 機構：可望推動「政策底」向「市場底」

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大陸10家央企陸續公告，掀起了新一輪回購增持潮。此外，16日晚間還有16家科創板公司揭露回購、增持、承諾不減持等以真金白銀傳遞發展信心的公告，積極維護市場生態。

澎湃新聞報導，宣布回購增持的10家央企分別是寶鋼股份、中遠海控、中國石化、中煤能源、中國鐵建、三峽能源、華潤微、海康威視、中國電建、中國移動。

從這10家央企的基本情況來看，不僅是產業龍頭，也是人民幣（下同）千億元乃至上兆元的大市值公司。其中，5家上市公司公布新增增持計畫，約5億～16.3億元；2家上市公司公布增持進展，合計約23.43億元；1家上市公司新增回購計畫，不超過30億元；2家上市公司公布回購進展，合計4.75億元。

另據證券時報報導，這一波回購增持潮自9月就已啟動。據初步統計，9月以來，A股市場已有超40家上市公司發布擬增持相關公告，增持主體包括股東、董監高以及經銷商等。超60家上市公司發布回購股份方案，絕大部分回購的股份用來實施股權激勵或員工持股計畫。

面對巨無霸的回購增持，中信建投策略陳果認為，回購熱潮可望推動「政策底」向「市場底」的演繹。回購不僅符合公司財務和策略目標的實現，而且在A股市場疲軟時具備短期「護盤」作用，利於提振市場信心。

1993年至今，大陸股票回購制度經歷了三個階段，實現從「原則禁止」到「政策支持」的轉變。2018年回購新政對於股份回購進行了積極支持和鼓勵，並簡化了回購的決策程序，三輪回購潮的出現向市場提供流動性，釋放積極信號。

陳果表示，A股市場表現低迷疲軟時，主動式回購往往具備短期「護盤」效果。回購利於企業的實體經濟，以市值管理為目的的主動式回購往往受到政策和經濟環境的影響，而以股權激勵為目標的股份回購在2015年政策放寬後逐年增加。

在分析近年來主動式回購對資本市場的影響後，其在短期內對市場有積極的正向作用，往往在公布回購預案和公告的一個月內，股票上漲的公司數量顯著增加，而後逐漸回落。