系微攜手Arm及NVIDIA 共同出席2023 OCP全球高峰會

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系微（6231）擁有BIOS最先進韌體運算技術（UEFI）及提供開源架構系統管理軟體（OpenBMC）的領導品牌，今日宣布將攜手Arm和NVIDIA參與本周在美國加州聖荷西市舉辦的2023開放運算計畫全球高峰會（Open Compute Project (OCP) Global Summit）並發表共同演說。

系微首席技術長Tim Lewis將於當地時間2023年10月19日下午2：10與Arm傑出工程師Samer El-Haj Mahoud及NVIDIA安全管理架構工程師James Bodner共同發表主題為「設計符合Arm SystemReady標準規範與 NVIDIA Grace開放式生態系統的伺服器架構 (Designing Standards Compliant Servers with Arm SystemReady and NVIDIA Grace Open Ecosystem)」。

演說內容包含對Arm®SystemReady認證計畫的最新進展以及Arm對OCP的貢獻，並闡述NVIDIA致力於建立符合SystemReady規範的NVIDIA Grace伺服器開放式生態系統的努力和系微作為SystemReady重要合作夥伴，能為Arm平台提供服務支援與客製化的專業技術，以及基於UEFI和OpenBMC的韌體解決方案，進而協助OEM和ODM客戶加速NVIDIA Grace伺服器設計平台的上市時程。