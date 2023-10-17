萬聖節「食」在驚嚇 雲朗觀光餐飲住宿好「駭」

搶萬聖節商機，雲朗觀光集團旗下飯店推出一系列相關主題活動，君品酒店雲軒西餐廳結合近期具話題劇集推出「海上探險家：萬聖節海賊雙人盛宴」限定套餐，同時打造升級版的「頭顱」甜點，以覆盆子奶酪來擬真腦漿四溢的模樣，駭人程度與美味程度同步升級。雲品溫泉酒店日月潭則以拯救女巫為主題，舉辦刺激的密室逃脫實境遊戲，並有萬聖討糖遊行活動及萬聖提袋DIY，營造出沉浸式的萬聖節體驗，邀請住客一同歡度萬聖佳節。

以古堡風格聞名的君品酒店，此次結合近期討論度極高的航海探險劇集，發想出以中古世紀海盜為元素的套餐，於雲軒西餐廳推出「海上探險家萬聖節海賊雙人盛宴」限定雙人套餐，每套3,199元＋10％，即可享用黃金海賊船、海賊帶骨肉各1份，以及草帽蛋沙拉、海怪濃湯、變種果實航海之星各2份。君品更趁勝於十月中推出為期半個月的「海賊來搗蛋‧一泊二食住房專案」每晚$7,280元起，除可入住豪華客房一晚，同時品嘗到「海上探險家：萬聖節海賊雙人盛宴」及翌日早餐2客，更可體驗君品經典版藝術導覽，導覽活動為每週限定時段、採預約制，數量有限額滿為止。此外，如預訂行政豪華客房，入住期間再享17樓行政貴賓廳「翰林軒Le Salon」設施與服務。

今年君品酒店更精心打造期間限定的升級版「頭顱」造型外帶甜點「Eww!是誰的腦袋瓜」尺寸6吋，每份1,580元 ，以香草蛋糕為基底，搭配秋季盛產的柚子，精心製成的口感滑順、帶著滿滿香氣的柚子香緹，再配以豐富的水果，如鳳梨果乾、橘子果乾、覆盆子奶酪，酸酸甜甜的口感，為味覺帶來極致享受。同時，充滿視覺刺激、感受如同身處案發現場的即視感，驚嚇指數破表，是極具萬聖節驚悚意象的搞怪甜品。

雲品溫泉酒店則舉辦「拯救女巫」的密室逃脫實境活動，以中世紀獵殺女巫作為背景，透過關鍵線索來幫助女巫逃脫駭人的獵巫行動，帶給旅客獨特的萬聖體驗。為增加萬聖節的氛圍感，館內更舉辦「反派萬聖」遊行活動，服務人員將著萬聖服飾扮演經典的反派角色於飯店內發送糖果。此外，特別安排DIY萬聖提袋手作活動，讓小朋友能動手創作出專屬的萬聖提袋，可於參與遊行活動時派上用場。

餐飲部分，翰品酒店高雄因應萬聖節到來，分別於品日料推出特製搞怪甜點及港都茶樓推出可愛造型餅乾，隨餐贈送給活動當天用餐的客人，同時，於七樓VIP LOUNGE免費提供各式萬聖節應景餐點供住客享用，並舉辦寶藏獵人-尋寶探險之旅活動，讓帶著小朋友入住的家庭可以體驗趣味的萬聖活動。翰品酒店新莊於萬聖節期間的早餐時段，將提供萬聖節造型饅頭及南瓜濃湯。翰品酒店花蓮推出翔雲西餐廳凡四人同行，其中一人扮裝，四人皆可享優惠價成人$777、敬老$666、孩童$555的超值優惠方案。兆品酒店嘉義亦於一樓的CAFE特別調製出萬聖節系列調酒及特調氣泡飲，於Happy hour時段邀請「酒鬼」住客們前往飲用。

在遊憩活動上，台東延平鄉的紅葉谷綠能溫泉園區將帶大家進入神祕的秋夜夢境，讓每位入園的民眾體驗鬼魅的萬聖氛圍，並提供萬聖打卡景點及充滿惡趣味的萬聖甜品！若想盛裝打扮卻苦無服飾，翰品酒店新莊的大廳則有提供免費的服裝及道具，供客人拍照打卡，上傳照片至Google／FB打卡及留言，可兌換萬聖小禮一份。翰品酒店花蓮將館內其中客房佈置成萬聖魔法屋，在「詭譎萬聖之夜」的故事背景下，邀請客人依循線索找出館內666號房，解開萬聖魔法屋的可怕詛咒！活動期間，還免費提供服裝和道具供旅客拍照，上傳照片至Google評論，可獲得萬聖小禮一份，邀消費者同樂。

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