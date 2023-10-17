《科技》奇鋐升價、台達電續抱 外資看好原因曝

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【時報記者張漢綺台北報導】AI伺服器帶動零組件升級潮，美系外資認為，電源供應器及散熱解決方案是AI伺服器GPU運算能力升級兩大受益產業，看好奇鋐(3017)因AI伺服器帶來獲利成長，上調奇鋐目標價14%，並看好台達電(2308)在產業的領先地位，維持台達電「建議買進」評等，不過奇鋐在籌碼凌亂下，今天股價走弱。

美系外資最新報告指出，AI硬體供應鏈價值根據STEAM Power的預測，AI伺服器硬體的複合年增長率為36%，並於2025年達到145 億美元，散熱解決方案和電源設計與GPU/CPU運算及處理能力增強具有最高的相關性，散熱解決方案和電源是最受益於人工智慧伺服器需求成長的兩大產業，我們預期，被動式冷卻兩年價值複合年增長率為52%，電源供應器兩年複合增長率為33%。

在散熱解決方案部分，考慮到最佳的性價比，預期未來兩年氣冷散熱仍是AI伺服器(如：NVIDIA H100)主要冷卻解決方案，液冷伺服器產品正處於樣品階段(如：NVIDIA B100)，但從2024年開始採用率可能會逐漸上升，從而推動散熱解決方案供應商ASP升級，至於浸入式冷卻可能需要3年到5年大規模採用前測試才能具可靠性，這是一個潛在的升級。

在電源供應器方面，美系外資指出，電源供應器(PSU)設計為伺服器(含AI伺服器)升級至3.3KW，而5.5KW正在建設中，我們注意到整合式電源解決方案的新興設計趨勢—伺服器機架(又稱為電源架)，具有易於維護的優點並降低擁有成本，這意謂著同時擁有硬體和軟體設計能力的供應商將脫穎而出。

美系外資指出，我們看好奇鋐因AI伺服器帶來獲利成長，預期奇鋐將受益於全方位3D VC、冷卻風扇，以及水冷板等一系列散熱解決方案，預估2024年AI伺服器將貢獻奇鋐7%營收及11%的利潤，將奇鋐目標價上調14%。

美系外資亦看好台達電在產業的領先地位，並預估2024年應用於AI伺服器的電源及冷卻風扇產品的營收及利潤貢獻約4%，不過近期總體經濟環境不佳可能影響台達業務成長，維持台達「建議買進」評等，目標價408元。