以色列猛轟加薩 伊朗警告將啟先發制人攻擊

【中時新聞網 楊幼蘭】儘管以色列告訴加薩北部的巴勒斯坦人,要向南撤離,但卻不斷轟炸加薩走廊南部。

綜合外電報導,伊朗外長艾密拉多拉安(Hossein Amirabdollahian)周一(16日)警告,由於以軍持續轟炸加薩,接下來幾小時內,相關區域親伊朗組織預計將對以色列採先發制人行動。

他說,以色列正在空襲巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas),預料很快就會發動地面攻擊,但他們不會容許以色列在加薩走廊採取這類行動而不承受後果。

艾密拉多拉安告訴伊朗國營電視台,「抵抗陣線能對以色列發動長期戰爭,而在接下來幾個小時內,我們可望看到抵抗陣線採取先發制人的行動」。他並強調,要是以色列不立即停止在加薩的罪行,將會開闢新戰線。

另一方面,伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)周一說,解決以色列和哈瑪斯衝突,達成政治解決方案的時間已經不多了。他並警告「戰爭和衝突範圍有可能擴大」,而一旦這種狀況發生,要加以控制就會更棘手。

以色列沿著加薩邊境部署了成千上萬部隊,坦克和武器,預料很快就會展開地面攻擊加薩行動。

