美國年底前決定 是否繼續對大陸商品徵收額外關稅

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

據美國之音報導，美國貿易代表戴琪近日表示，預計年底前將決定是否繼續對中國大陸商品徵收額外關稅，「我們目前正在進行深入的跨機構磋商，公眾對此問題的意見至關重要。」

自2022年5月以來，美國貿易代表辦公室一直在審查額外關稅的必要性和影響。前總統川普當政期間，開始對價值3000億美元的中國大陸進口商品加重關稅，以減少貿易逆差。拜登政府上台後選擇保留大部分關稅，中國大陸則採取了報復性措施，尤其對大豆和豬肉等美國農產品造成嚴重影響。

在2022年，美中貿易總額達到6900億美元。美國從中國大陸進口5388億美元，而中國大陸從美國進口1538億美元，貿易逆差從2021年的3535億美元增至3829億美元，增長了8.3％。專家指出，美中貿易戰僵持到今天，美國對外貿易逆差並沒有明顯減少，只是進口來源從中國大陸轉移到了其他國家。這對長期以來從事美中貿易的美國華人企業來說影響巨大。

美中關稅政策與經濟挑戰

報導引述在洛杉磯從業34年的稅務律師、會計師和理財師童志敏（Derek C. Tung）表示，美中貿易戰不僅影響到進出口商，也直接影響到消費者。

童志敏指出，關稅由消費者和出口商共同承擔。「如果增加關稅，來自中國的很多東西會變貴。過去的幾年裡，中國的低價產品已經轉移到越南和非洲等國家生產。因此，貿易逆差不僅僅是與中國有關，與墨西哥、東南亞和非洲等地在過去兩三年也存在貿易逆差。墨西哥目前是美國最大進口國，在疫情爆發前，中國曾是美國最大進口國，但在過去的四五年裡，墨西哥取代了中國的地位。」

在西雅圖和洛杉磯幫助中國大陸客戶投資美國的顧穎瓊表示，貿易戰加快了美中脫鉤的步伐。

顧穎瓊說，「實際上，美國和中國之間已經在脫鉤之中。目前，墨西哥、加拿大和歐盟已經代替了中國在美國貿易中的位置。隨著關稅的增加，中國有可能會失去其在美國貿易中的主導地位，變成第四甚至第五貿易國。」

顧穎瓊指出，戴琪擔任美國貿易代表以來一直倡導增加關稅的政策，以減少對中國大陸的依賴性。不過，儘管美中總體貿易量有明顯下降，但美國現在的很多商品還是中國大陸在提供。