迎低碳，所羅門攜手Rockwell力推全廠能源管理系統

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為協助製造業邁向淨零低碳轉型，3D機器視覺及工業用AI領導品牌所羅門，在2023年台北國際自動化展上，特聚焦與洛克威爾聯手打造的全廠能源管理系統(Factory Talk Historian)、CMMS電腦化維護管理系統Fiix，以及利用具有AI功能的AR眼鏡來進行智慧巡檢、產線品管，來因應碳盤查、碳足跡申報需求，引起中小企業廣大回響與高碳排量行業高度關注。

所羅門自動化事業部副總李圭崇指出，以一般工廠為例，其用電佔總碳排的八成以上，其餘為用水、壓縮空氣等。鑑於工廠生產線普遍較為分散，要能有效收集能源數據，建議安裝多功能電表，可以進一步測量電壓、電流及功率、用電量，並透過可編程邏輯控制器（PLC）來收集能源數據，再自動換算出碳排放量，以利無痛落實碳盤查規範；同時，能源數據可存放於資料庫中，工廠能藉此深入分析能源應用概況，擬定未來改善目標。

「洛克威爾FactoryTalk Historian資料庫系統，其特點為壓縮比很高，可節省約80%的磁碟空間，存取速度為一般資料庫的10倍以上，而且Historian是時間序列資料庫，資料是按照時間序記錄，一旦發生問題，相較於一般關聯性資料，更容易找到問題發生的精確時間點。」

有Historian資料庫的數據基礎，戰情室就容易做報表。利用洛克威爾FactoryTalk Historian PI Vision軟體，可以將資料進行分析比對、繪出歷史曲線、進行碳盤查，進而達到優化、節能減碳的效果。PI Vision的特點是用戶可以在内建程式上自行修改、編輯畫面，不需要找SI修改程式，而且該軟體支持網頁及行動裝置，管理者及授權人從手機即可掌握相關資料。

另，所羅門近年以「即學即用」的強大AI智慧學習及演算法優勢打開一片藍海，是否在能源轉型也有絕佳表現？李圭崇指出，AI智慧學習在改善能耗、減低碳排放及生產成本上皆有明顯增益。AI利用演算法可以短時間内畫出能源基線，設立節能減碳的方向及目標，不似以往要耗費大半年時間作記錄；對於電力需量、碳排放量等預測，AI也有相當可期的貢獻潛力。

至於CMMS電腦化維護管理系統Fiix，簡單說，就是取代人工的智慧巡檢員。例如冰機、發電機、軸流風機等過往需要找人定期巡檢及維護保養，人力耗費很大，現在用小型PLC與設備連線，若出現示警或到預定維護保養的時間，透過PLC就可傳工單到Fiix，值班經理在網頁上派工，維護人員收到工單，直接到指派地點做維護。維修作業程序或錄像則可經手機回傳Fiix，有效縮短填寫工單等作業時間，工序較諸舊式人力巡檢更簡單、精確、省人事成本。

再者，所羅門代理附有攝影機的穿戴式AR眼鏡，則是進行智慧巡檢、產線品管的好幫手。智慧巡檢方面，戴AR眼鏡可以將需要巡檢的步驟直接顯示在眼鏡上，巡檢人員可依循指示執行，有效降低錯看、漏看等人為疏失；同時，檢查完數據資料可上傳雲端做記錄，如果有問題可以啓動錄影，將實況錄影傳到雲端檢閱。用於工廠產線檢查品管，可以直接記錄、標示瑕疵，數據資料直接傳輸到製造執行系統（MES），落實智慧工廠管理效率。