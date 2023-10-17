全城最大五星美食狂歡派對「晶魂萬聖城」搞怪登場

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

迎接萬聖節的來臨，台北晶華酒店以奇異詭譎的電影《聖誕夜驚魂 The Nightmare Before Christmas》為主題發想，在飯店內打造出一座「晶魂萬聖城」，即日起至10月31日，二樓上庭酒廊將變身為「骷髏山丘酒吧」，提供萬聖骷髏、女巫花園、月光馬丁尼等調酒。一樓中azie餐廳則推出「萬聖變裝餐」，端出骷髏南瓜王雞腿堡、闇黑魔獸牛肉漢堡、神秘精靈肉丸義大利麵等主題料理。Regent Gift Shop則化身為「闇黑甜點屋」，供應群魔亂舞薑餅屋、蜘蛛栗香黑莓慕斯、憤怒紅惡魔等甜品。柏麗廳在10月28日還將擴大舉辦「萬聖驚魂夜．變裝派對」，邀請喜愛節日氛圍的消費者參加，呼朋引伴大啖節慶美食、一起瘋狂歡樂。

除美食、甜品與調飲之外，台北晶華客房也推出「萬聖美食假期」一泊二食住宿優惠專案的房客，房客可以參加10月28日的變裝派對、以及翌日早晨CNN唯一推薦的台北必吃自助式早餐，為狂歡後的早晨補充滿滿元氣，專案價每房11,400元起。

針對萬聖節，晶華酒店一樓Regent Gift Shop推出多款甜點及糕餅，逼真造型令人感到毛骨悚然，品嘗起來卻是甜美可口。驚悚指數破表的「闇夜蜘蛛．栗香黑莓慕斯」，是由栗子海綿蛋糕與巴伐利亞組成，蛋糕體上堆疊著酸甜清爽的黑醋栗青蘋果果凍，再搭配巧克力與杏仁果脆片製作的長毛蜘蛛，視覺效果驚人。另外一款俏皮的「憤怒紅惡魔」，則是以帶有香草和杏仁風味的蛋糕為基底，夾入擁有濃郁果香的覆盆子黑醋栗凍，以及滑順柔和的法芙娜草莓巧克力慕斯，最後，再以白巧克力杏仁脆片點綴，標榜滋味猶如魔鬼的誘惑。

晶華酒店Regent Gift Shop推出多款逼真造型的萬聖節甜點與糕餅。圖／台北晶華酒店提供

小朋友喜愛的「BOO！妖怪棒棒糖蛋糕」，是在精心烘焙的巧克力布朗尼中揉入核桃與奶油起司，再以手工捏塑成邪惡女巫、木乃伊與血紅惡魔等造型，精巧奇趣的設計讓人愛不釋口。搞怪的「萬聖節造型巧克力」，是以法國CACAO BARRY70％花郜巧克力及34％札飛白巧克力製作而成4款造型各異的巧克力，並以南瓜木乃伊博士、驚魂眼球怪、秘密墓穴、闇夜蜘蛛造型亮相。

位於酒店中庭的azie餐廳也以「南瓜王傑克Jack Skellington」為主角，將超人氣漢堡、披薩、義大利麵等經典餐點，變裝成為骷髏南瓜王雞腿堡、驚魂義式臘腸披薩、闇黑魔獸牛肉漢堡，與神秘精靈肉丸義大利麵，推出「萬聖變裝餐」，絕對是萬聖節的美味創意首選，上述餐點每款500元起。今年全新主打的「骷髏南瓜王雞腿堡」是以辣番茄肉醬醃製入味的雞腿排，依序放上鮮綠生菜、新鮮番茄、香煎培根，並以傑克骷髏造型的漢堡麵包包覆，帶來強烈風味與豐富口感。

每逢節慶必帶來滿點氛圍的柏麗廳，也將於10月28日晚間擴大舉辦萬聖節限定的「萬聖驚魂夜．變裝派對」，當晚不僅加碼推出「超級自助餐Super Buffet」，提供多達上百種餐點選擇，還特別製作了以《聖誕夜驚魂》中的萬聖市鎮廳為靈感的現場布置，巧妙地製造出詭譎又生動的氛圍。此外，餐廳更規劃拍照打卡的背板區域，讓食客能夠在美食與藝術的交匯中，記錄下獨特的時刻。應景美食與氛圍場景兩相呼應，帶來獨特用餐體驗。活動將於當晚五點半起限時推出，每客價格為1,980元起。

位於台北晶華二樓的上庭酒廊也因應「晶魂萬聖城」主題，搖身變為「骷髏山丘酒吧」，色彩繽紛的各式奇幻調酒中，首推以伏特加為基底的果莓風味酒「萬聖骷髏Skull」，混合伏特加以及覆盆子、蔓越莓與草莓，上桌後隨著乾冰的裊裊煙霧，甜蜜的酒香讓人一試成癮。以萬聖夜空設計的「月光馬丁尼Moontini」是將自製的黑糖冬瓜琴酒加入帶有氣泡感的蘇打水，再以少量珠光粉點綴，創造出猶如星空中銀河般的奇幻調酒。另一款「女巫花園Witch Garden」則是將蘭姆酒加入大吉嶺紅茶、抹茶與少許荔枝利口酒，以及鳳梨果乾，茶香混合著果香，更為這款飲品增添了幾分清新層次感。

此外還有兩款極具創意和風味的無酒精飲品，分別為「雪黛登波Shirley Temple」血袋造型飲品與「南瓜博士Creamy Pumpkin」，前者是以紅石榴、萊姆汁與薑汁汽水為基底調製出的三款繽紛無酒精飲品；後者則是混合新鮮栗子南瓜和濃郁栗香地瓜，製成豐潤滑順的果泥，再以杏仁奶為飲品增添豐富質感和獨特醇香風味。

【工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康】