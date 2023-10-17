香港金管局余偉文：聯匯是好制度 無意亦毋須改變

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40年前的今天（1983年10月17日），香港正式實施聯繫匯率制度。香港金融管理局總裁余偉文表示，聯匯制度的成功要素，是多年來逐步建立的公信力、制度符合市場規律的嚴謹設計、高度透明化和制度化的操作，猶如防波堤「為我們擋住外面的驚濤駭浪」，強調「對於好的制度要堅持，這不是因循，而是一種經過深思熟慮後的擇善固執」，重申無意亦毋須改變聯匯制度。

余偉文在匯思撰文提到，聯匯是一個好制度，是香港貨幣和金融穩定的根基。40年來多次優化，令聯匯制度更符合政策原意，引入強方和弱方兌換保證承諾至今近20年，強方保證合共觸發321次，金管局承接相當於近1.45兆港幣的美元資金流入港幣體系；弱方保證累計觸發84次，即近4,200億港幣的美元資金從港幣體系流出。

他指出，制度設計的公開，連同及時、準確、關鍵的數據和訊息披露，是維繫市場信心的不二法門。每次被動操作後，金管局會即時公布相關交易數據，讓市場和公眾知悉，另會定期發放最新有關外匯基金資產負債表、貨幣發行局帳目等資訊，並通過適當方式和途徑，向市場人士及市民大眾解說聯匯制度。

余偉文表示，世上沒有完美的匯率制度，港幣和美元掛鈎，令港幣跟隨美元呈強，港人出外旅遊消費相對便宜，外來旅客在港消費則較謹慎，而強港幣有助於減低進口成本，紓緩部分通膨壓力，但幣種的強弱有周期，當港幣跟隨美元相對於其他外幣走弱的時候，就很可能看見相反的現象。

聯匯制度之下，港息亦與美息走勢相若，余偉文指出，美國自去年3月進入升息周期以來，港幣拆息（HIBOR）也逐步跟上。

借貸成本上升，恐阻礙經濟復甦，余偉文稱，環顧全球眾多經濟體和金融中心，即使並非實施固定匯率制度，都與香港一樣面對高息之苦，因此香港是否採用聯匯，恐怕並不是最關鍵的原因。

他說，多次金融危機，再疊加各種有意、無意甚或惡意的市場謠言，都是一次又一次的信心測試，而聯匯一次又一次地履險如夷；金管局的團隊將繼續必須時刻有準備，亦要有能力去擁抱轉變、駕馭轉變，唯一不變的是「毋須改變聯匯制度」。