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高力國際：倉儲物流交易成長雖放緩 需求仍在 新式倉儲空間將成市場主流

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高力國際今（17）日指出，在電商普及、新冠疫情及供應鏈重組等因素的共同催化下，台灣倉儲物流需求明顯增加，零售商、通路商、物流服務商及製造業者都在尋找布局機會，穩定的倉儲需求連帶吸引投資型法人目光，再加上物流中心普遍有租期長且租客穩定的優勢，也成為商用不動產的穩健投資選擇之一。

高力國際表示，全家、全聯、統一及富邦媒體等自用型買方，在北中南三處都有斬獲；屬於開發經營模式的國泰人壽與永聯物流共和國也積極在桃園市擴點。

高力國際研究部董事梁儀盈指出，依據Real Capital Analytics （RCA）資料顯示，台灣倉儲物流交易總價、交易件數與交易總面積也是在2018年有較明顯的成長。

梁儀盈表示，不過倉儲經營業、電子商務及零售商品網購等因為Covid疫情蔓延而營業額大躍進的產業，隨著2022年底全球解封後，不論是全球電子商務銷售額或台灣網購營業額的疫情紅利都逐漸消失，年成長率明顯由逾20％放緩至10％。

梁儀盈表示，近兩年台灣倉儲需求大增的原因還有使用者對於新式倉儲或升級倉儲空間的急迫性，尤其2022年所發生的倉儲火災意外，衝擊社會環境安全，政府對於倉儲中心的消防安檢及公共安全更加重視，除了防火區塊劃設外，單層樓板達10米以上的高架倉儲，還需設立自動灑水設備，因此使用者便急於升級倉儲空間，而過往那些舊工廠或農地工廠改裝作為舊式倉儲勢必無法滿足業者，再加上這類老舊倉儲亦無法取得相關綠建築認證，在ESG永續浪潮之下，也將漸漸被市場所淘汰。

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