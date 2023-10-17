大買0050最狂分析師再出手 他砸3千萬買它

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【旺得富理財網】上次公開買0050（元大高股息）最後賺了1千萬出場，摩爾投顧分析師郭哲榮昨再宣布一口氣砸3000萬買進1022張國泰20年美債（00687B），引發批踢踢熱議，網友讚爆「放個1-2年，how to lose」、「相信哲哲」、「最慢5年報酬率50%，很難輸」。00687將在後天（10/19）分派債息0.21元，以郭哲榮1022張來算，21萬4620元可望先入袋。

有「最狂分析師」之稱的郭哲榮，2022年砸6000萬買進0050，期間股價重挫帳面一度虧損500萬元，不過他仍然拜託大家買進，「踏著我的血前進」，始終未認賠賣出，直到今年5月他出清持股倒賺1100多萬元，投資報酬率近20%。

昨天郭哲榮在節目中秀帳單，總共砸3001萬買進00687B計1022張、單價大約29.37元。郭哲榮說，這筆大約放個兩年，昨天00687B被他買到溢價，但這也是自己不買00679B（元大美債20年）的原因，因為光是溢價幅度就達1.7%。

昨天00687B以29.44元作收，成交量2萬張，受到美債殖利率續走升影響，00687B今跌幅超過1%，暫報29.08元，等於今天郭哲榮帳面上損失就接近30萬元。

原PO在PTT貼文，哲哲上次公開買ETF是0050，最後一年賺了1000萬，這次他選擇00687B一口氣買了3000萬，如果明年降息就會立刻噴出，降息1%美債漲16%，而八大公股也是不停買美債ETF，連買好幾天，這次哲哲出手，連在哪家券商、代號多少都公布，是不是美債ETF即將起飛？原PO說他自己買了00795B（中信美國公債20年），目前績效是-7%，希望後年降息至3%就會獲利了結，停損點：不停損。

網友表示「這個放久，哲哲一定贏的啦」、「他0050也不是買最低點」、「重壓在相對低點」、「短期他是跟Bill Ackman對做，但長期若能坳到市場回到低利率，那他會贏」、「上次買0050也是被酸慘，結果他大獲全勝」、「哲哲有建議把買股跟買債的錢分開，沒有說只買債」、「哲安基金進場，大家不要怕」。

不過也有網友認為「他可能會栽在美債」、「降息不代表會噴出」、「這次美債一堆人賠爛，人多的地方不要去」、「歡迎加入687大套房這個溫馨家庭」、「全世界都在買美債，那美債為什麼會跌」。