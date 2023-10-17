豐邑機構多角化經營 提供購屋者五星生活感受

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1995年創立的豐邑機構至今已28年，致力於打造高品質住宅，於中、北部均有不錯成績，近年更揮軍南台灣推案，首個建案就選定擁有台南信義計畫區之稱的東區平實重劃區，推出指標建案「浩瀚無極」，一舉打響在南台灣的知名度。而豐邑機構除建設事業外更追求創新經營，同時跨足營造、飯店、酒店與物業管理，善用飯店服務經驗優化住宅體驗，讓購屋者不單只是買到好房，更買進好五星級的好生活。

洞悉土地開發與市場趨勢，豐邑機構2010年事業版圖更跨足飯店，投資興建新竹第一家五星級飯店，新竹豐邑喜來登大飯店，以雄厚營建實力為基礎，構築令人驚豔的五星級飯店硬體設備；隨後更併購台中逢甲商旅，近年來更與國際萬豪集團結盟，於2020年推出台中豐邑MOXY潮流酒店，並結合飯店經營服務經驗打造「喜來登物業」，移植五星級國際飯店優質服務的軟實力，成功典範轉移至旗下建案與社區服務中，讓住戶擁有五星級的生活享受。

建築事業起家的豐邑機構，不僅推案獲得市場口碑好評，更是得獎專業戶，連續22年獲125座建築金質獎，共計40座全國首獎、80座金質獎、5座特別獎肯定，更是全國唯一蟬聯22年獲獎的企業。成為得獎常勝軍，總經理邱崇喆表示關鍵就是豐邑機構對於建築工法的要求與堅持。

豐邑機構堅持建築安全至關重要，結構工法與施工品質都缺一不可，專注於看不見的結構與管線系統，並且不計成本大手筆選用對住戶更好的建材與工法，嚴格要求落實安全、施工與檢驗，全力建構健康、宜居的住宅。更致力於社區生活美學推廣，長年社區經營深耕，注入溫暖的「豐生活」社區平台，拉近住戶之間情感，更發揮「豐邑家族」號召力，串聯多個豐邑建案社區與投入公益捐助。

豐邑機構秉持「感心經營永續服務」理念，事業多角化經營模式，成就跨界整合業界典範，不論是旗下的住宅規劃、售後服務或是飯店事業的經營服務，皆展現出豐邑機構永續經營的企圖心。作為房地產開發商，豐邑機構展現出獨到投資眼光，根據土地特色推出因地制宜的建築，為每塊土地量身設想最適合的規劃；身為專業建築職人，豐邑機構不只是興建安心居住的建築，更傾力為居住者與消費者打造幸福溫暖的五星級好感生活。