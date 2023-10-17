10／17期貨市場掃描

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美股

投資人甩脫以巴衝突陰霾、重新聚焦企業樂觀的財報表現，美國四大指數16日強力反彈，運輸、小型股同步跳高。

道瓊工業平均指數10月16日終場上漲0.93％（314.25點）、收33,984.54點。那斯達克指數上漲1.2％（160.75點）、收13,567.98點。標準普爾500指數上漲1.06％（45.85點）、收4,373.63點。費城半導體指數上漲1.43％（49.54點）、收3,502.51點。

由於以巴停火協議進度停滯，以色列軍方仍在持續轟炸加薩走廊，數萬人因而喪命，當中包括許多婦女與孩童。

美國開始透過外交手段，設法避免以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）之間的戰事擴大到其他地區。美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）上周訪問以色列後，周一（16日）再次前往當地。也在考慮訪以行程的美國總統拜登（JoeBiden）則於周日表示，雖然應將哈馬斯武裝份子全數消滅，但應正視巴勒斯坦建國的訴求。

人們仍在持續關注加薩走廊的以色列戰爭，但似乎願意承擔更多風險來追求報酬，作為避險標的的黃金也跟著跌價。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）拉回10.92％、收17.21點。道瓊工業平均指數則寫下一個月來最大單日漲幅。

對經濟較敏感的道瓊交通平均指數（DowJonesTransportationAverage，DJTA）勁揚1.9％，創7月底以來最大單日漲幅；小型股指標羅素兩千指數（Russell2000）也反彈1.6％。

MarketWatch報導，BCAResearch地緣政治策略長MattGertken指出，以色列與哈瑪斯之間的戰爭，有70％的機率捲入黎巴嫩或敘利亞的軍事組織，或導致跟伊朗之間的直接衝突，這對油價的干擾程度將比金融市場目前預想的還嚴重。

不過，CFRAResearch投資策略長SamStovall表示，投資人如今意識到，二戰以來多數軍事衝突大多侷限於當地，這帶動市場在初步下殺後立刻反彈。不只如此，企業的第三季盈餘應有機會擊敗華爾街預期，過去56季有54季皆如此，這應能提振投資人信心。

原油

10月16日原油期貨價挫跌逾1美元，回吐上周五（13日）因中東緊張局勢所帶動的漲幅。原因是有消息傳出，美國與委內瑞拉政府達成協議，將鬆綁對委內瑞拉實行的石油禁運，有助於增加全球石油供應量。

MarketWatch報價顯示，紐約商業交易所（NYMEX）11月西德州中級原油（WTI）期貨收盤下跌1.03美元或1.2％成為每桶86.66美元，上週漲幅5.9％，主要因以色列對加薩北部居民發出撤離令，外界擔憂以巴衝突演變成全面地面戰。歐洲ICE期貨交易所（ICEFuturesEurope）12月布蘭特原油期貨下跌1.24美元或1.4％成為每桶89.65美元，上周勁揚7.5％，創2月以來最大單周漲幅。《華盛頓郵報》16日引述兩名知情人士的說法報導，美國與委內瑞拉雙方談判同意，美方將解除對委內瑞拉石油出口實施制裁，以換取委內瑞拉左翼政府讓步，舉行更公平自由的選舉，允許美國支持的反對派候選人參與2024年總統大選。

受以巴衝突延燒影響，上周五國際油價跳漲近6％。巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）突襲以色列，以色列軍方於上週四（12日）晚間要求加薩走廊北部居民在24小時內撤離，地面戰似乎一觸即發，中東地緣政治緊張局勢再次成為市場焦點。

美國能源情報署（EIA）12日出爐的原油庫存報告顯示，截至10月6日當周，美國原油日均產量創新高達到1,320萬桶，超過2020年所創的1,310萬桶紀錄。

其他能源期貨商品方面，11月汽油期貨價格上漲0.3％至每加侖2.27美元；11月燃料油期貨下跌近2％至每加侖3.15美元；11月天然氣期貨下跌3.9％至每百萬英熱單位3.11美元。

農產品

芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆期貨10月16日上漲，玉米和小麥則下跌，最新報告顯示，上月黃豆壓榨量創同期新高，且豆油庫存處於低檔。

CBOT報價顯示，11月黃豆期貨收盤上漲0.5％至每英斗12.8625美元，12月玉米期貨收盤下跌0.7％至每英斗4.9000美元，12月小麥期貨收盤下跌0.4％至5.7725美元。

美國洲際期貨交易所（ICEFuturesU.S.）12月棉花期貨10月16日下跌1.1％至每磅85.15美分；10月粗糖期貨上漲0.1％至每磅27.05美分。

根據美國油籽加工商協會（NOPA）的最新報告，9月份，美國黃豆壓搾量為1.65456億英斗，創9月份紀錄，並優於交易商預估的1.61683億英斗。此外，豆油庫存為11.08億磅，為2014年12月以來新低，也低於分析師預估的12.08億磅。TotalFarmMarketing資深市場顧問NaomiBlohm指出，9月的NOPA報告出乎市場意料，也帶動黃豆價格上揚。

根據美國農業部（USDA）的最新作物進度報告，美國玉米和黃豆收成進度分別達到62％、45％。

截至10月15日，佔去年美國玉米收成面積94％的18個州，玉米收成進度較前周的34％增加至45％，高於同期5年平均值42％。玉米作物優良的比率較前周持平為53％。

佔去年美國黃豆收成面積96％的18個州，黃豆收成進度較前周的43％增加至62％，高於同期5年平均值52％。黃豆作物優良的比率較前周增加1個百分點至52％。

報告也顯示，佔去年美國冬麥種植面積88％的18個州，冬麥種植進度較前周的57％增加至68％，高於同期5年平均值43％。

金屬

受到美國及盟友設法以外交手段避免以巴衝突進一步升溫、避險需求降溫帶動，金價從三周高點拉回。

紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨10月16日收盤下跌7.2美元或0.3％至每盎司1,934.3美元，12月白銀期貨下跌0.6％至每盎司22.765美元。紐約商業交易所（NYMEX）1月鉑金期貨上漲1.7％至每盎司899.4美元，12月鈀金期貨上漲0.1％至每盎司1,146.80美元。

金價甫於上周五（13日）大漲3.1％至1,941.50美元，創9月22日以來收盤新高，同時也是去（2022）年12月初來最大單日漲幅。金價上周一口氣勁揚了5.5％。

由於以巴停火協議進度停滯，以色列軍方仍在持續轟炸加薩走廊，數萬人因而喪命，當中包括許多婦女與孩童。

美國開始透過外交手段，設法避免以色列與巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）之間的戰事擴大到其他地區。美國國務卿布林肯（AntonyBlinken）上週訪問以色列後，周一（16日）再次前往當地。也在考慮訪以行程的美國總統拜登（JoeBiden）則於周日表示，雖然應將哈馬斯武裝份子全數消滅，但應正視巴勒斯坦建國的訴求。

人們仍在持續關注加薩走廊的以色列戰爭，但似乎願意承擔更多風險來追求報酬，作為避險標的的黃金也跟著跌價。

MarketWatch報導，CFRAResearch資深證券分析師MatthewMiller指出，金價不太可能長時間高於2,000美元，或是在短期內刷新歷史高。他說，強勢美元及持續攀升的實質殖利率，為投資人提供強大的避險資產選項。美國10年期公債的實質殖利率如今已從2022年3月的-1％攀升至2.4％，這會增加握有貴金屬等無法孳息資產的機會成本。

然而，黃金期貨市場空方部位仍多，軋空潮使得金價有撐。BullionVault16日報導，最新數據顯示，即便以色列宣布進入「戰爭狀態」（stateofwar），截至10月10日為止當周，COMEX黃金期貨及選擇權的投機空方部位依舊增加10％。聯準會（Fed）9月貨幣政策會議暗示利率會「更高更久」（Higherforlonger）後，黃金空方部位已成長68％，創2022年11月1日以來新高。