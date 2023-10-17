智慧機終見庫存回補！法人樂看聯發科Q4

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】智慧型手機庫存修正近尾聲，近來5G、4G智慧型手機庫存回補需求已然浮現，帶動聯發科(2454)近期股價表現較大盤強勢，今(17)日開高後壓回震盪，盤中在平盤附近震檔，穩居所有均線之上。展望第四季，法人樂觀預期，受惠智慧型手機庫存回補需求持續強勁，聯發科第四季營收將相較第三季出現高個位數甚至雙位數成長。

近幾個月5G、4G智慧型手機庫存回補需求已然浮現，該動能預計這將持續到明年第一季。法人預估，2024年全球智慧型手機出貨量將看到健康的個位數出貨量成長，因此，將聯發科2024年智慧型手機出貨量自1.5~1.6億支調升至1.7~1.8億支(對比2023年為1.5~1.6億支)。

聯發科預計在10月27日舉辦法人說明會，屆時將會公布第三季財報、第四季財測，有鑑於智慧型手機庫存回補需求持續強勁的推動下，法人預估，聯發科第四季營收將季增8~16%，年增15.4%，且預估毛利率與營業利益率將分別為46~47%與16~17%。

聯發科積極發展半導體下一波藍海-AI(人工智慧)，儘管行動AI運算可能不會在短期內顯著貢獻聯發科營收與獲利，但裝置中的AI運算將需要更強大的AI引擎運行裝置中的AI應用程式。這將在長期推動行動SoC矽含量顯著成長，提升聯發科整體行動與AIoT之產品均價，並提高其結構性獲利能力，同時增強公司在智慧型行動運算業務中的價值。另外，聯發科還有望受益於邊緣AI運算所驅動的智慧型手機產品升級/換機週期之潛在加速。