遠雄插旗台南大灣 大品牌、大基地、大公園獲在地客青睞

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台南人口最多的永康區向來是購屋熱區，近年受惠於南科發展、就業人口湧入、交通區位等優勢，讓房價堅挺！根據樂居資料顯示，永康區近一年房價漲幅16.78% ，區域內的鹽行重劃區站穩4字頭，而永大市政特區成交均價也站穩35萬/坪的成交價格，顯示客戶對永康區內重劃區認同度高。

在地房仲表示，永康連結台南東區，機能相當成熟，加上大灣生活圈坐擁永康區公所與火車站商圈，是老永康人居住熱區，大灣生活圈旁的永大市政特區，範圍19公頃，屬於小而美精緻重劃區，街廓整齊，內有萬坪公園規劃，被譽為是永康的「新富聚落」，也是在地人首換、置產首選地段。

近期遠雄即鎖定永大市政特區推出「遠雄東御苑」，席捲永康在地客層，業者表示，購買族群永康區域站比例極高，有父母為小孩置產、或小孩希望能就近照顧父母的年輕族群、也有不少鄰近區域希望能夠換到更宜居的重劃環境。「遠雄東御苑」基地方正，面積約1,529坪，正對永康西灣里萬坪景觀公園，是區域內少有的大基地，不同於其他建商選擇在大基地將房子蓋好蓋滿，「遠雄東御苑」僅35.33%低建蔽率，留下大面積的綠地空間，社區內有專屬中庭花園，社區彷彿是萬坪公園的延伸，給予客戶舒服、開闊、寬敞的居住空間。

產品規劃一向是遠雄強項，此案規劃29-48坪、2-4房，聘請101地標建築師李祖原、燈光巨擘袁宗南操刀，建築平面上採用風車型建築規劃，讓居住空間採光面更多，以三房格局為例，採雙面採光，室內客餐廳、臥室、衛浴全採光，個案表現強勁。細部規劃同樣給予北市豪宅規格，公設規劃室內外交誼空間、健身房、瑜珈室、閱覽室、兒童遊戲室等，無論招待親友、運動、讓小朋友放風、或遛毛小孩都不用煩惱。更貼心規劃垃圾廚餘分類冷藏室、車位預留充電套管、智能防疫電梯、全棟式淨水系統、廚下淨水設備、車道 e-Tag 感應式門禁搭配車牌辨識系統。許多從透天換屋的客戶表示，未來終於不用再追垃圾車，換電動車也不用煩惱管線問題，加上防疫相關建材配備，讓生活品質大大提升。

業者表示，在地客戶多屬自住換屋客層，對產品規劃細節會更重視，而「遠雄東御苑」是稀有能夠擁有大品牌、大基地、大公園的建案，與其他個案相比，差不多的單坪價格卻是超越市場的高規格，才能屢獲在地客支持。遠雄自2016年進入台南，至今獲得逾1,500戶家庭肯定，「遠雄東御苑」提出三大保固年限升級，賦予最踏實的安心感，防水（固定建材及設備）保固5年、地壁磚保固5年、結構安全保固25年，誠意滿滿，目前又以三房格局最暢銷，三房採光通風佳、室內坪效高好運用，無論是小家庭、換屋客紛紛搶購。