一帶一路10年北京調整戰略 鎖定拉美自然資源

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中國「一帶一路」倡議至今10年，擴大在拉丁美洲影響力也是重點之一，專家分析，隨著中國經濟放緩及與歐美關係緊張，北京轉採取更具戰略性作法，鎖定獲取更多自然資源。

美國之音16日報導，中國10年前提出「一帶一路」倡議以來，北京藉透過貸款、貿易協定、基礎設施投資等措施欲擴大影響力，其中長年處在美國的勢力範圍內的拉丁美洲也是中國的重點目標。

自2013年「一帶一路」倡議啟動後，中國在拉美的投資激增，截至2023年，有21個拉美國家加入了「一帶一路」倡議，包括去年加入的尼加拉瓜和阿根廷。

觀察人士指出，但近年的情勢變化，包括中國與美國和歐洲的緊張關係、COVID-19疫情影響以及中國本身的經濟放緩，導致「一帶一路」的支出減少，北京則採取了更具戰略性的方法。

據中國官媒新華社最近報導，中國國家發展和改革委員會副主任叢亮說，中國將繼續推動「一帶一路」的綠色發展，更好地保護環境，為所有夥伴國家的人民帶來好處。

中國正在加強對綠色技術所需自然資源的搜尋，例如舉全國之力發展的電動車，因電池發展帶動「鋰」需求大增。

北京對拉美的興趣顯現在這個地區巨大的鋰儲量，被視為「鋰三角」的智利、玻利維亞和阿根廷3國成為重點。

根據布宜諾斯艾利斯的智庫「拉丁美洲社會科學委員會」數據，智利、玻利維亞和阿根廷3國擁有世界上68%的電池和綠色能源轉型所需的關鍵礦產儲量。

拉丁美洲社會科學學院的中國專家龔薩雷茲（Juliana Gonzalez）說，中國公司已經參與了鋰開採項目，特別是在阿根廷和智利；其中阿根廷大約有35個處於不同開發階段的鋰項目，中國投資了9個。

此外，中國還對相關國家的其他自然資源感興趣，包括銅、鐵和鋅。

雖然中國對「一帶一路」的總體投資已經放緩，但北京將繼續加強與拉丁美洲的聯繫，以獲取原材料來維持其經濟發展，並宣揚其綠色的「一帶一路」倡議。