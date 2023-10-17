中華郵政徵才起跑 正取1,021名、備取451名 月薪突破38K

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中華郵政公司公告，將公開甄選職階人員正取1,021名、備取451名，甄試作業委由台灣金融研訓院承辦，並自2023年11月17日上午10時起至11月29日下午5時止採網路報名。

第一試筆試日期訂2024年1月7日於臺北、臺中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於2024年2月24、25日參加第二試口試、體能測驗。

本次甄試錄取之正取人員預訂於2025年2月28日前依序進用完畢，備取人員於2025年2月28日前未通知分發進用者，不再分發進用。相關甄試簡章及甄試詳細規定可至台灣金融研訓院網站點閱或下載列印，不另行販售。

中華郵政公司表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破38K。本次甄試主要為遞補2024年底前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

甄試方式第一試採筆試，並依應試人員第一試成績擇優參加第二試；參加第二試人數為正取名額的2倍（不足5人者以5人計）。

甄試預訂錄取名額、類科、學歷及待遇如下：

（一）營運職：正取26名、備取12名。教育部認可的國內外大學以上學校畢業，甄試法務等8項類科，月薪5萬3,480元（含職務待遇5,045元）。

（二）專業職（一）：正取104名、備取41名。教育部認可的國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等18項類科，月薪4萬3,435元（含職務待遇5,045元）。

（三）專業職（二）內勤：正取458名、備取200名。高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等3項類科，月薪3萬8,880元（含職務待遇5,045元）。

（四）專業職（二）外勤：正取433名、備取198名。高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬145元（含職務待遇6,310元），非專任上述工作者月薪3萬8,880元（含職務待遇5,045元）。另依實際擔任工作的性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約89元，全月約2,674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6,016元）。