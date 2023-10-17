《國際政治》以巴戰爭不斷更新！伊朗嗆「先發制人」 拜登周三訪以

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國國務卿布林肯周二宣布，美國總統拜登周三將親自造訪以色列與以色列總理納坦雅胡舉行會談，並將表明以色列有權自我防衛。另一方面，伊朗外長在稍早前警告，反抗陣線即將採取「先發制人的行動」。

在與納坦雅胡長談之後，美國國務卿布林肯表示，拜登總統將重申美國與以色列的團結一致，也將明確表示以色列有權利、也有責任保護其人民免於受到哈馬斯與其他恐怖分子的侵害和防止未來的襲擊」。他並表示，以色列將向拜登說明其戰爭的目標與戰略，以及如何在行動中「盡量減少平民傷亡，並讓加薩平民取得人道援助，同時不會讓哈馬斯從中得利」。

布林肯表示，美國和以色列已經達成協議，將共同擬定一項計劃，讓加薩平民得以獲得捐助國和多邊組織提供的人道援助。

在以色列要求加薩平民向南撤離後，以軍對加薩發動大規模地面戰似乎只是時間問題。以色列和巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯的衝突進入第十天，各界試圖斡旋調停的努力似乎陷入僵局，揚言徹底消滅哈馬斯的以色列仍然持續炮轟加薩。

伊朗被視為是以巴戰爭是否擴大並危及全球經濟的關鍵，其外交部長Hossein Amirabdollahian在稍早前表示，不會讓以色列對加薩採取行動而不需承擔後果，他並警告在未來幾個小時內將出現「先發制人的行動」。

伊朗外長在接受國營電視台訪問時表示，反抗陣線領導人不會容許猶太復國主義（Zionist）政權在加薩採取任何行動。所有選項都是開放的，我們不會坐視對那些對加薩人民犯下的戰爭罪行，「反抗陣線有能力與敵人（以色列）發動長期戰爭，在接下來的幾個小時內，我們可以預期反抗陣線將採取先發制人的行動，且這不僅限於黎巴嫩真主黨」。但他沒有提供更多相關細節。

Amirabdollahian指的是在該地區由伊朗支持的反以色列與反美組織「抵抗軸心」（Axis of Resistance）。日前他也曾警告以色列如果繼續攻擊加薩，可能將面臨「多戰線」衝突，稱以色列如果繼續對巴勒斯坦和加薩犯下戰爭罪行，肯定將引起該地區其他軸心國的反應。