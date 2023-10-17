郭水義：中華電信擁有數位賦能能力 推動ESG利己利他

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中華電信董事長郭水義17日出席工商時報主辦、中華電信協辦的「2023ESG賦能新願景」高峰論壇時表示，中華電信在數位賦能方面不只要內化 ，也將基於數位生態系統系、協助各行各業數位轉型，中華電信推動ESG，利己利他。

根據去年統計資料顯，2022年天然災害造成32.6萬人流離失所 ，與過去相比，氣候災害造成損害規模不斷擴大，因氣候造成的損失持續上升中，IPPC科學評估氣候變 遷對全球影響，生物多樣性的研究正在起步 ，有賴大家共同探討此議題。

郭水義表示， 生物多樣性生生不息，全球去碳缺口卻愈來愈大，產業減碳至關重要。郭水義舉他這次去瑞典的發現，有一家廠商與台灣中鋼所做的產品類似，在製綱過程需加入媒碳、同時產出物變成CO2非常嚴重。全球六大產業占整體產業碳排80％，綱鐵是六大產業之一 ，光綱鐵廠占瑞典整體碳排放量約10％，台灣某單一鋼鐵排放量亦相當，除了減少碳排、如何進一步結合離岸風電生生不息的循環就是非常有意義的事。

郭水義強調，各行各業都在思考如何邁向清零路徑，整個科學減碳不是大企業的專利 ，2022年止已有4,230家企業提出承諾，約占全球經濟市值34％，中華電信也在尋找新創企業在淨零減碳共襄盛舉。

「淨零是未來顯學」 ，郭水義認為，淨零是必然走的路，淨零商業模式已崛起 ，WEF透過五大面向賦能產業轉型，包括科技基礎設施 ，以六大耗能產業來看，製鋼業在需求面是很大的。台灣是全球製造重鎮，台灣廠房積極於中南美、 中歐 、東南亞各國設廠，碳排終將歸到台灣廠商身上。

在通訊覆能這部份 ，中華電亦努力協助各行各業 ，另外，中華電也率先自己做起 ，賦能別人同時自己先做碳排降低 ，包括一，耗能設備汰換。二 ，機房節能減碳，三智慧節能。中華電信規畫明年六月將關閉3G網路 ，年節電 1億度，升級至更優之VoLTE語音通話 ，另固網與行網共用C-RAN機房，並已加入IOWN組織， 與全球 科技巨頭 推動全光化網路。

郭水義強調，5G效能是4G的5.6~8倍，過去「5G耗能」這個說法是不正確的，以單位能效，5G是4G的5.6~8倍，另外，中華電信已加入IOWN組織，IOWN全光化網路技術將從實驗室走出來，相信有一天對於能耗使用，絕對有非常 驚人效果。

中華電信亦加速車輛電動化 ，郭水義與總經理林昭陽的座車已率先改成電動車，並針對工務車及公務車，2023年規畫先買90輛電動車，2028年全數採購電動車共約5,000輛。

另外，中華電信在碳排系統精確盤查，可以提供各行各業 參考，在雲化服務，中華電也推出碳自雲 ，產品輸出歐 美有清楚碳排轉換甚至交易。中華電信是全台首家取得BS8001，未來將持續往下推動 。

郭水義強調，中華電信在數位賦能方面不只要內化 ，也將基於數位生態系統系、協助各行各業數位轉型，推動ESG利己利他。