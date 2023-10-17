Epson與極米XGIMI投影機流明訴訟案正式達成和解

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Epson宣布已與Amazon銷售合作夥伴極米（XGIMI）正式達成和解，此訴訟案起因於極米近期涉及之廣告不實行為。根據和解條款內容，極米同意修正旗下投影機標示流明數，反映準確的亮度數值以保護消費者權益。

Epson提出告訴的目的是為了確保各家品牌確實使用國際接受且認證的亮度標準，並落實正確做法以幫助消費者做出明智的購物選擇。如今，極米修正後的產品規格標示了準確的亮度數值，對於消費者、零售通路和更大範圍相關產業做購買決策時將更有利。

Epson美國子公司的消費者銷售和行銷副總裁麥克．依斯奎格（Mike Isgrig）表示，唯有投影機品牌使用國際通用的流明等級標準時，才能最大範圍的保障消費者權益。此次極米更正多款投影機的流明標示，將有助消費者在選購投影機時，能夠有準確資訊以供參考，除了能讓使用者了解投影機真實的亮度性能，做出更明智的購買決策，更能進一步對整體市場產生正向影響。

投影機亮度的測量是由國際標準化組織（ISO）和顯示計量國際委員會（ICDM）等國際公認的標準組織所定義的。其中，顯示計量國際委員會所發表的資訊顯示測量標準（ Information Display Measurement Standards， IDMS ）分別定義了投影機中針對彩色亮度和白色亮度的測量方法，而ISO標準ISO21118：2020則規定了投影機的測量方法。Epson呼籲消費者需多加留意產品上所標示的「Lux」、「LED 流明」、「CVIA」或「燈泡亮度」等指標，當此類標示未遵循標準測試方法，將會嚴重影響消費者對於投影機性能的判斷與比較產品的能力，尤其是在Amazon和其他線上購物平台消費時。