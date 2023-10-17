《國際政治》挺陸一帶一路 普丁現身北京

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】俄羅斯總統普丁17日飛抵北京，將於18日會見中國國家主席習近平，普丁此次訪問受到各方關注，也在向外展現中俄兩大國愈來愈好的外交情誼。俄國最高權力象徵克裡姆林宮表示，普丁這次訪問中國大陸，不只能看做是全面性的雙邊會談，而是一次具有國際性規模的會議才對。

路透社指出，在北京首都國際機場下機的普丁以及隨行人員，是普丁今年以來，第一次離開前蘇聯領土去它國進行正式訪問。普丁很捧場，3次一帶一路峰會都有參加，連兩次分別在2017與2019年舉行。

位於荷蘭海牙的ICC（國際刑事法院），3月曾向普丁發出拘捕令，指控普丁非法驅逐烏克蘭兒童之後，普丁就鮮少出國。本月初，普丁曾經訪問前蘇聯成員之一，現已獨立的吉爾吉斯（Kyrgyzstan）。

相當於被ICC通緝的普丁，若到了123個成員國任何之一的領土上，就會被逮捕，並移送至海牙接受審判。不過，吉爾吉斯以及中國大陸都不是設立於2002年，且以起訴戰爭罪名為主的ICC成員。

半年前，就在普丁拘捕令發出的後幾天，習近平在莫斯科與普丁會見。當時，習近平就邀請普丁出席這次在北京舉行的第3屆一帶一路高峰會，這是中國大陸目前大力倡議，且極為重視的一場國際合作論壇。

俄烏大戰目前看起來沒有停火的跡象，儘管西方各國重砲批評普丁，但中國大陸還是獨排眾議與俄國交流，並堅稱中俄兩國的關係不違反國際規章，有權跟想要的任何國家來合作。

普丁上次訪問中國大陸是在2022年2月參加北京冬奧時，當時俄羅斯和中國大陸宣佈建立無上限的夥伴關係。沒想到幾天後，俄羅斯的大軍就直接壓境烏克蘭，雙方軍事衝突也一直維持到現在。

一帶一路是習近平10年前發起的一項宏觀計畫，希望透過陸路與海路，建構連接亞洲、非洲以及歐洲的全球基礎建設與能源網。普丁對這項倡議贊不絕口，並稱這是一個國際合作平臺。

普丁曾表示過，中國大陸提出的這項合作理念，主要的優點是，在合作架構內，不會強迫它國做不願意的事，這就是習近平主席一帶一路倡議，和具有殖民主義色彩的歐美國家，雙邊最為不同的一點。

自從去年2月底與烏克蘭開戰以來，俄羅斯強化與中國大陸之間的能源合作，俄羅斯每天輸出中國大陸約200萬桶原油，占俄國原油出口總量至少三分之一以上。同時，俄羅斯還計畫建造第2條，通往中國大陸的天然氣管線。

根據瞭解，這次跟隨普丁的企業參訪團中，有俄羅斯石油和天然氣大廠Rosneft（俄羅斯石油公司）以及Gazprom（俄羅斯天然氣工業）等，但與中方應該不會有新的能源合作案傳出。

這次一帶一路國際合作高峰論壇，時間是訂在10月17至18日在北京舉行。大陸人民網指出，一帶一路這10年來，中國大陸與5大洲150多個國家、30多個國際組織，一共簽署200多份共建一帶一路合作計畫，共形成3000多個項目，以及上兆美元的投資金額。