巴基斯坦冷凍三點蟹鎘超標 2312公斤邊境攔截

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食藥署公布邊境檢驗不合格名單，日本鮮葡萄連2週上榜，又1批農藥殘留違規遭邊境攔截，另外還有1批巴基斯坦冷凍三點蟹重金屬鎘超標，共2312公斤退運或銷毀，未流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有12項不合格產品，包括中國百合、印度綠茶、越南冷凍丁香魚等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

日本進口鮮葡萄連2週上榜。食藥署副署長林金富告訴中央社記者，過去6個月累計4批違規，均為農藥殘留量不合規定，但屬不同業者，目前日本葡萄整體輸入管制採加強抽批。

林金富說，這次違規的業者日本市場股份有限公司是第1次不合格，仍採加強抽批，後續視情況調整管制措施。

秋天正是吃蟹好季節，珞馨國際貿易有限公司從巴基斯坦進口的冷凍三點蟹，被檢出重金屬鎘1.1mg/kg，高於限量值0.5mg/kg，共1批、2312公斤依規定退運或銷毀，並將管制措施調整為加強抽批。

雙城美式餐廳有限公司從美國進口，由食品公司康寶（Knorr）生產的「荷蘭醬（KNORR ULTIMATE HOLLANDAISE SAUCE MIX）」則是被檢出殘留農藥環氧乙烷0.4mg/kg，違反不得檢出規定。林金富說，這名業者是首次違規，同樣調整為加強抽批。

此外，國森貿易有限公司從印尼進口的「花生風味醬（辣椒口味）」、「調味塊（辣椒口味）」，都被檢出二氧化硫超標，共2批、1670公斤依規定退運或銷毀，沒有流入市面。

由於這2項違規產品為同貨品分類號列，林金富表示，過去6個月內，同產地、同號列累計11批不合格、分為5名業者；國森貿易先前已是100%採逐批查驗，將持續至該業者進口連續5批、3倍量產品檢驗合格，才會調降抽驗頻率，其他業者則為加強抽批。