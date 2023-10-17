斥資逾141億元 西藏全鄉鎮實現通達5G

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中國大陸推動5G網路建設，隨著西藏自治區阿里地區改則縣古姆鄉5G基地台近日建成開通，西藏所有鄉鎮實現通達5G，通訊「數位天路」給西藏產業發展帶來更高效益，也為雪域高原推進鄉村振興和農牧區智慧教育、醫療、旅遊等奠定了資訊化基礎。

新華社引述西藏自治區通信管理局消息，截至目前，西藏資通訊行業在5G建設方面投資達32億元（人民幣，下同，約合新台幣141億元），累計建成5G基站8710個，發展5G用戶184萬戶，全區每萬人擁有23個5G基站。消息稱，5G網路服務能力水準的不斷提升，為高原經濟社會高品質發展注入強勁動力。

報導稱，5G網路的穩定覆蓋，給西藏產業發展帶來更高效益。山南市雅礱生態農牧業有限公司是一家集農產品生產、銷售、加工以及農業生產託管服務於一體的科技農業公司。西藏聯通與該企業合作建設智慧大棚項目，應用物聯網技術，實現農業大棚種植生產自動化、管理智慧化，玉米、番茄產量分別提高15％、29％，每年可節省人工成本650萬元，還降低了一半維修成本。

西藏自治區通信管理局相關負責人表示，5G網路為雪域高原推進鄉村振興和農牧區智慧教育、醫療、旅遊等奠定了資訊化基礎。今後，西藏通訊行業將持續發揮5G技術資源優勢，主動服務和融入數位西藏建設，將5G數位化產品和服務經驗賦能眾多領域。