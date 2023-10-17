《教師法》修正後未達預期 全教總指學校像法院在辦案：不堪其擾

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《教師法》2019年6月大幅修正，不過全國教師工會總聯合會今天表示，新法上路4年以來，關於不適任教師，不但沒有加快處理速度，反而造成學校像法院在辦案，為處理名目繁多的各種校園事件，要花很多時間及心力，也出現不少濫訴案例，學校不堪其擾。

全教總理事長侯俊良表示，《教師法》修正後，教育部針對不同態樣的不適任教師處理流程做了鉅細靡遺的規範，近來他們不斷接獲來自校長、老師的反映，指新法未能符合預期，現在學校現場像法院一樣在辦理各式案件，花費大量時間及心力，大家都很累。

侯俊良舉例，學生間的衝突既有嚴重的霸凌行為，也有一般學生的糾紛，過往遇到學生間的輕微衝突，老師與學校相關同仁只要知悉，大多能即時透過輔導加以化解。

但依照新措施，學校反而要投入更多的資源與時間處理，甚至出現衝突學生已然和好，雙方家長依舊怒氣未消的情況，維護兒權固然重要，但學校不是法院，如何處置較能確保孩子的最佳利益，同樣值得深思。

侯俊良進一步說， 至於所謂的不適任教師，《教師法》明定之態樣繁多，情節嚴重如涉及性平與嚴重體罰者，自應依法調查懲處，但也不乏情節輕微、卻出現家長反覆投訴、老師動輒得咎的狀況。

桃園市教師會理事長陳俊裕指出，新法上路以來，老師動輒得咎，教育人員在教學現場中總是被期待有教無類，但遇到棘手個案卻無有效的處理機制與支持系統，例如學生違規情節重大，學校經相關程序可交由學生監護權人帶回管教，但由於法令並未強制監護人配合，家長不配合學校亦無罰則，如家長不願配合，學校也無能為力。

立法委員范雲表示，目前的校園事件處理機制的確有多軌並行、繁瑣複雜等問題，比如霸凌、體罰和不當管教通報時難以判定，若是同時啟動多軌調查和審議又會疊床架屋。

對於《教師法》新法上路以來出現的問題，全教總對立法院與教育部提出三點建議：一、修法應有整體思維，不應因個案而修法； 二、當學校的後盾，建構真正的教師支持系統； 三、落實親師合作，賦予家長管教責任與義務。

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