入秋首波境外汙染入侵台南 空品不良預估周四午後減緩

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入秋後東北季風增強挾帶境外汙染進入台灣本島，加上上風處汙染南移，台南市從15日起空氣品質不良；儘管明日起風場轉換，境外汙染可望減緩，但因受到沿海渦旋影響汙染物滯留，預估PM2.5濃度較高，容易達局部紅色警示，直到19日中午過後汙染才會逐漸減緩，空品也才會逐步恢復普通等級，市府環保局提醒民眾留意並減少戶外活動。

環保局因應此波境外汙染，除超前部署於14日成立應變小組，針對20家有使用VOC原料的工廠，確認現場正常運作，並運用紅外線氣顯像儀偵測製程及管道是否洩漏，也針對臭氧前驅物NOx管制，於醫院周邊執行車輛反怠速稽查72輛及柴油車目視稽查119輛，減緩台南的空品負荷。

環保局還說，因應此波境外汙染，並強化西半部縣市跨區合作治理，16日更啟動雲嘉南高屏6縣市聯合應變，6縣市應變成果共通報212家大型工廠執行降載減排、要求187處大型工地增加灑水頻率、路邊攔檢車輛共計2607輛、重點道路洗街共計446公里，各汙染物削減TSP 52.1公噸、PM10 742公斤、PM2.5 174公斤、SOx 3825公斤、NOx 4033公斤、VOCs 671公斤，攜手共同減緩空品負荷。

環保局16日再派遣近20名查核人員，通報60家大型工廠、86家大型餐飲業及98處營建工地落實防制設備正常運作，加強48條重點路段洗街作業271公里，並前往工業區針對工廠巡查、在敏感受體周邊進行機車反怠速稽查作業、重點路段及空維區的柴油車目視稽查作業等汙染源查核管制。

環保局長許仁澤呼籲市民，空品不佳期間，請減少戶外活動，外出應戴口罩，家中若有敏感族群、幼童及年長者，更需注意健康狀況，建議市民可留意環保局空氣品質監測網，每天都會更新空品狀況，提供即時空氣品質訊息。