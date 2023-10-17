Yaris Cross接單已逾3,500張 信義威秀擴大辦夢幻派對吸客

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和泰車TOYOTA全新Yaris Cross自9月28日正式上市後，受到車主熱烈喜愛，累積至今訂單已超過3,500輛。和泰車於10月17日起至11月7日，於台北信義威秀中庭擴大舉辦「YARiS CROSS夢幻派對」，以年輕族群喜愛的小熊巨型扭蛋機、裸視3D影片以及色彩繽紛的展區裝置藝術，驚喜現身於熱鬧的信義商圈，搭配現場互動體驗及表演，邀請民眾在最歡樂的氛圍下近距離一同感受新車特色。

和泰車表示，車款以「Solid Dynamic」的設計理念呈現，現場展出Yaris Cross都會輕休旅，內部空間具備458L寬敞後車廂空間，行李廂下層置物空間更可另外容納2個20吋行李廂註1，搭配高度兩段式可調隔板，可滿足消費者各式的載物機能的需求，想裝什麼就裝什麼，空間運用靈活搭配。

另外，和泰車表示，Yaris Cross的車長僅4,310mm，能輕鬆於都會之間穿梭自如，而17.5km／l的平均油耗，更造就優異的省油表現，搭配舊換新價66萬起，為首購族輕鬆入主的不二之選。

和泰車指出，活動不單單僅在信義威秀展出實車，更將電視廣告中曾出現的巨型小熊搬出螢幕外，轉變為巨型實體扭蛋機，並以裸視3D影片呈現扭蛋滾動的效果。民眾只要現場追蹤TOYOTA官方粉專，或拍照打卡並上傳個人Facebook或Instagram帳號即可獲得扭蛋機會，最高可得500元7-11 禮券，抽出屬於您的小幸運！除扭蛋互動體驗以外，TOYOTA也特別邀請吸睛的啦啦隊女孩及氣球藝人現場進駐表演。