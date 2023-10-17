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《半導體》台積電證實不進駐龍科三期 續評估適合建廠用地

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【時報記者林資傑台北報導】龍潭科學園區三期擴建案引發爭議，晶圓代工龍頭台積電(2330)今（17）日發表聲明，經評估後將不再考慮進駐龍潭科學園區三期。為維持過去擴廠步調，台積電將持續與管理局合作，評估台灣適合半導體建廠的用地。

台積電股價9月底下探516元的4個月低點後止跌回升，近日於519～554元區間震盪，今日未受放棄進駐龍潭科學園區三期消息影響，開高穩揚1.28％至552元。不過，三大法人昨日轉為賣超5172張，主因外資賣超達7099張，投信及自營商分別買超1164張及763張。

台積電持續投資台灣，去年底傳出2奈米以下的最新先進製程規畫落腳桃園龍潭科技園區，竹科管理局對此展開龍潭科學園區三期擴建計畫，引發當地民眾反對抗議。

「反龍潭科學園區第3期擴建案自救會」日前與竹科管理局、台積電等三方代表進行會談，自救會會後於臉書發文，指出由於擴建案引發社會爭議，台積電決定放棄設廠計畫，消息引發各界關注。

台積電今日對此回應，台積電為科學園區土地的企業租戶，園區規畫為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事。

台積電聲明證實，經公司評估後，在現階段條件下將不再考慮進駐龍潭科學園區三期。為維持過去擴廠步調，台積電將持續與管理局合作，評估台灣適合半導體建廠的用地。

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