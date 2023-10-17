《產業》TITAS設立「科專成果主題館」 iS MORE搶攻全球戶外服飾市場

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【時報記者任珮云台北報導】台北紡織展(TITAS)今年首次設立「科專成果主題館」，匯聚紡織綜合所、紡拓會、工業技術研究院等研究機構的34項前瞻紡織科技成果。最引人矚目的是iS MORE，一款全球最輕薄柔軟的奈米纖維透氣防水膜，它不僅擁有優質防水性，更在透氣性方面超越市面標竿產品，提升了2至3倍透氣性，同時重量也減輕了一半以上。此外，它使用無毒環保醇類溶劑，相對於防水透氣外套使用含氟材料，更具環保性且對人體健康無害。該技術將與國內機能布料龍頭廠商及為國際知名運動(如:Nike, adidas, The North Face, patagonia)之福懋(1434)公司合作，共同推動全球最透氣的防水外套，以搶攻全球戶外服飾市場。

「法人科專成果發表會」的五大重點如下:

(1)與台化合作研發的「AquaBreathR涼感排汗衣」尤其引人注目，該款衣物採用了全球首創的智能纖維，完全由單一材質製成，具備卓越的吸濕排汗性能，透氣效果更較一般排汗衣提高了20％。

(2)「恆溫超細纖維皮革」使皮革產品可保持恆溫於華氏80度（約攝氏27度）並更輕薄且透氣，避免長時間佩戴或坐壓引起的不適以及皮革，世大化成、全興工業、佳欣材料已將此皮革應用於沙發、汽車座椅、耳機等產品。

(3)與華培公司合作TEXBONDER彈性聚酯熱熔膠材」也備受關注，該材料使用獨特的「以貼代縫」方法，成功解決了服裝縫製或貼合過程中的品質和舒適性問題。

(4)與韋僑、路得潔淨、中冠合作的全球首款「紗線型RFID標籤」，此標籤具有高度隱藏性、耐水洗、耐酸鹼、耐高溫等特點，提供透明的履歷追蹤，顯著提升了管理效率和產品可追溯性。

(5)「化學回收-纖維至纖維循環技術」也在展覽中引起廣泛關注。這項技術運用100%再生聚酯化學回收技術，生產出高純度且低色度的聚酯再生高分子材料。