《電週邊》曜越Q3營收季減 新品加持Q4拚更好

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【時報記者張漢綺台北報導】傳統旺季不旺，曜越(3540)自結第3季合併營收為10.92億元，季減8.46%，公司宣布The Tower系列新品—The Tower 200迷你機殼蜂芒黃，雖然終端市場需求平平，曜越將力拚第4季比第3季好，下半年略優於上半年。

高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌廠曜越推出The Tower系列新品─透視The Tower 200迷你機殼蜂芒黃，曜越表示，The Tower 200作為迷你ITX機殼，採用經典直立式機殼設計，具備優異的散熱效能，體積精巧，可容納一張4090顯卡，以及一個280mm一體式水冷排，全新黃色首發，為The Tower 200系列再添新色，目前一共六種機殼外觀：黑色、雪白版、松石綠、競速綠、抹茶綠、蜂芒黃。

曜越表示，The Tower 200蜂芒黃具備優異的內部擴充，可容納CPU塔式散熱器達200mm，支援最大長度380mm(不含電源上蓋)的高階顯示卡及電源供應器220mm的安裝空間，此外，可擴展安裝2個3.5吋HDD或2個2.5吋SSD(無後風扇)及2個2.5吋SSD於機殼右側，系統散熱上，透視The Tower 200蜂芒黃預裝兩個140mm的CT140風扇，提高散熱效率，並可在電源上蓋額外安裝一個120/140mm風扇，並且機殼右側最高可支援安裝兩顆120/140mm風扇或最高280mm一體式水冷排，讓玩家打造專屬的高階散熱系統。

曜越第3季合併營收為10.92億元，季減8.46%，累計前9月合併營收為33.17億元，年增50.6%。

電競電源持續朝高瓦特數發展，推動電源供應器ATX 3.0規格升級潮，曜越因提前佈局ATX 3.0，成為升級趨勢下受益者，目前電源產品佔曜越營收比重約50%，其中800瓦以上ATX 3.0電源產品佔整體電源產品營收比重已達一半，約當佔整體營收比重20%到25%，隨著電競顯卡規格提升，可望加速ATX 3.0產品滲透率，曜越預估，明年ATX 3.0電源產品佔比可望進一步攀升，有助於提升公司毛利率及獲利。