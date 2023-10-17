南臺科大勇奪台灣創新技術博覽會最高榮譽「鉑金獎」

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南臺科技大學師生研發團隊參加「2023年台灣創新技術博覽會」披金戴銀表現亮眼，以傑出的研發創新實力，贏得「發明競賽區」評審青睞，在參賽作品眾多及選手競爭激烈下，勇奪1鉑金、1金牌、1銀牌、3銅牌獎項，成績亮眼。

「2023台灣創新技術博覽會」於10月12日起至14日在台北世貿一館展出，由政府11部會聯合主辦、外貿協會及工研院共同執行，涵蓋了430家國內外企業、學研機構參展，展出超過1000項創新技術。此次，南臺科大師生研發團隊亦發揮強大量能，展現驚人實力，獲得創新發明技術的肯定，榮獲亞洲發明界最高榮譽「鉑金獎」，以及獲得金牌獎、銀牌獎及銅牌獎之優異成績。

此次南臺科大「鉑金獎」獲獎作品為「彈性導電纖維的製備方法及彈性導電纖維」，由化學工程與材料工程系周盈年助理教授師生研究團隊共同研發，以新型可拉伸和導電的銀奈米粒子沉積纖維，使用可逆導電性機制，應用在纖維應變傳感器開發，利用可拉伸超過200%的纖維應用材料，結合運動科技領域開發適用輔具之研究。

「金牌獎」獲獎作品為「肘下義肢手臂總成」，由創新產品設計系歐陽昆教授師生研究團隊共同研發，「銀牌獎」獲獎為作品「手指下托式復健輔具」，由創新產品設計系歐陽昆教授師生研究團隊共同研發，「銅牌獎」獲獎作品為「雙面型太陽能隔音模組及雙面型太陽能隔音裝置」、「生物感測器、其製備方法及分子檢測方法」及「結合擴增實境的生物遊戲系統」。

南臺科技大學校長吳誠文表示，因應未來產業發展及人才需求，南臺近年積極推動教師實務教學及學生務實學習致用之核心理念，培育學生成為具備實作力、創新力及就業力的專業技術人才，創造學產技術合作之良好契機。此次，南臺師生研發團隊發揮了堅強的研發創新實力，榮獲多項獎項，獲得各界的好評及肯定，未來亦將持續努力，讓南臺研發技術競爭力讓更多人看見。