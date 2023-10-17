太陽能廠搶攻漁電共生 智慧能源週秀成果

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太陽能廠積極搶攻漁電共生市場，包括泓德能源和雲豹能源等都將在台灣國際智慧能源週活動中展現相關成果。

由外貿協會與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟的綠能暨永續發展聯盟（GESA）主辦「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」將於18日至20日登場，太陽能廠商也將參展展示布局實績。

雲豹能源打造的漁電共生案場是位於台南市北門區，太陽能裝置容量128MW，估計1年可發電1.8億度，主要放養文蛤，面積170公頃，今年首批養殖文蛤已成功收成。

雲豹能源還在漁電共生場域旁建置6.2MW的儲能系統，實現「光儲合一」目標。可儲存日間生產的電力，留待晚上時段放出，強化用電效率。雲豹能源將在能源週展區，以環保回收材料打造縮小版漁電共生結合儲能場域，並規劃互動闖關遊戲，推廣綠能知識。

泓德能源打造的漁電共生案場為位於台南七股的日運案場，太陽能裝置量約42.898MW，主要養殖白蝦，戶外養殖面積12.9公頃，第一水收成量1500台斤，後續將增加養殖虱目魚和烏魚。

泓德能源旗下子公司星源漁業負責水產養殖，將以面積500公頃為努力目標。泓德能源將在能源週展場播放漁電共生案場的現場影片，並提供蝦酥試吃。泓德能源還將展出綠電交易平台、充電樁等智慧電力相關布局。