捷智商訊迎第4季旺季 明年AI應用占比拚過半

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

（中央社記者吳家豪台北17日電）興櫃資訊服務商捷智商訊總經理楊秀怜今天出席金融監理科技高峰論壇表示，第4季是傳統旺季，訂單驗收較多，人工智慧（AI）相關解決方案今年占比已達30%至40%，明年有望突破50%。

捷智商訊9月合併營收約新台幣1605.5萬元，年增6.54%，累計前3季合併營收約1.41億元，較去年同期成長10.45%，今年上半年每股盈餘達2.25元，年增56%。

楊秀怜告訴中央社記者，今年1月有新專案，挹注上半年獲利，加上今年積極推出AI解決方案，帶來更多訂單。捷智商訊已經投資AI技術2到3年，去年開始感覺到商機增加，今年詢問度更高。

以法規遵循系統為例，她表示，以往需要人力閱讀法規、做出判斷，現在導入自然語言技術和生成式AI技術，可以協助相關人員更有效率閱讀法規，幫忙整理重點並提供修改建議。

楊秀怜指出，捷智商訊的洗錢防制系統與法規遵循系統都已導入AI，去年AI相關解決方案占比不到30%，今年占比提升到30%至40%，明年有望突破50%，有助於降低成本、帶動獲利成長。

展望資訊服務市場，楊秀怜坦言，今年整體經濟情勢不佳，客戶確實比較保守，不過金融監理科技屬於剛性需求，捷智商訊的訂單和客戶預算都相當穩定，同時也深耕舊客戶，目前在原有系統上擴充優化的客戶訂單比例接近50%，今年目標還是「穩定中求成長」。（編輯：楊凱翔）1121017