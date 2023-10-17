鴻海10／18科技日秀電動掛牌車 揭露招商車量產

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鴻海將於18日舉辦科技日活動，電動車進展成焦點。市場人士今天透露，當天鴻海將展示Model C平台為核心的首款電動掛牌車，也將揭露Model B招商車量產規劃。

鴻海科技日將於18日在台北南港展覽館2館登場，上午場次董事長劉揚偉將分享鴻海集團策略遠景，鴻海也將分享電動車與半導體策略，鴻海電動車策略合作夥伴也將進行對話，預期晶片設計大廠輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳，將在鴻海科技日現場分享與鴻海合作車用晶片與應用進展。

鴻海日前在官方臉書釋出新款電動物流概念車Model N以及Model B都會電動車款量產版短影片，18日科技日當天接近中午，鴻海將發表新款電動車。

市場人士今天向記者透露，鴻海科技日將展示Model C平台為核心的裕隆納智捷（LUXGEN）首款電動乘用掛牌車，預計也將揭露Model B招商車量產規劃，也可能展示Model B量產新車色系。對此，鴻海表示不予評論。

鴻海與裕隆合資成立的鴻華先進曾表示，Model B招商車預計10月亮相。法人預期，鴻華先進最快第4季推出Model B招商車款，初步鎖定台灣市場，進展配合裕隆納智捷首款電動乘用車銷售狀況。

鴻華先進已發表Model B、Model C、Model E、Model T等電動車原型車設計，其中首款產品電動巴士Model T量產車已在台灣銷售，首款電動乘用車Model C量產版已設計完成，台灣量產車預計今年第4季交付，Model C國外量產車預計2025年第3季交貨。

法人預期，Model C國外量產車初期鎖定東南亞和美國等區域，未來也不排除打進日本市場。