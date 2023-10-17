美媒：英醞釀加強對華經濟聯繫 部長級貿易對話可望重啟

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據《環球時報》引述美國「政治新聞網」歐洲版16日報導，「蘇納克政府正悄悄制訂計畫，與中國舉行5年來的首次關鍵貿易對話。」兩名聽取了相關討論簡報的英國政府官員透露，英國政府正在研究加強與中國大陸經濟聯繫的幾種選擇，包括重啟部長級貿易對話。這兩名官員表示，正在考慮的一個選擇是自2018年以來首次召開中英經貿聯委會（JETCO）會議。

上述英國官員表示，英國外交發展大臣柯維立8月底的北京之行「創造了一種感覺，即兩國的經濟關係可以回到更正式的基礎上」。他們補充說，政府正在研究「一系列選擇，其中之一是JETCO」。相關討論正在進行中，如果最終確定，與會官員可能會是副部長級別。

JETCO成立於1996年，在中國大陸時任外經貿部部長的吳儀訪問英國時舉行了第一次會議。最後一次會議是在2018年，此後中英關係因香港問題惡化。據「政治新聞網」報導，英國前首相強生在下台的幾個月前，已經組織2021年重啟對話。他的離開使相關計畫擱淺。

不過，「政治新聞網」稱，上述恢復對華貿易對話的計畫可能會引發一些英國保守黨議員的強烈不滿，他們反對與中國大陸建立更緊密的經濟聯繫。英國前首相特拉斯今年春季就曾對蘇納克施壓，要求將JETCO等會議擱置。

近一段時間，中英關係出現一些轉好跡象。除了柯維立8月訪問中國大陸，上月，英國商業貿易部任命倪樂思為新任英國駐華貿易使節。同時，英國商業與貿易部國務大臣多米尼克．約翰遜訪問北京，為中國國際服務貿易交易會英國館揭幕。

《環球時報》引述上海外國語大學上海全球治理與區域國別研究院英國研究中心智庫研究員李冠傑分析，英方釋放期望恢復兩國經貿對話的信號還是有可能的。英國的對華政策中包括接觸，這不僅包括高層訪問，還有很多機制處於冷凍狀態，等待啟動。而中英之間最關切的還是經濟話題，英方現在是有相關需求的。

李冠傑認為，蘇納克確實面臨被選下去的風險。他上台以來在國際上沒有做出太多耀眼的成績，英國的全球影響力有所下降。「搞外交不是他的特長，相對來說，他還是擅長搞經濟。與中國進行經貿對話或者談判是發揮蘇納克的長處，對雙方都是有利的。」

不過，李冠傑也表示，如果「政治新聞網」所報屬實，那麼也只能算是英國的一個試探性動作。如果英國不改變以意識形態為主的對華偏見，想謀取經濟好處是不可能的。只有在英國承諾不干涉中國大陸內政的前提下，中英對話才能取得實質進展。