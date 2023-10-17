崑山科大台灣創新技術博覽會獎牌數榮登全國大學翹楚

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一年一度台灣創新技術博覽會於10月12至14日在台北世貿中心展覽大樓辦理實體展，14日為發明競賽得獎頒獎典禮。崑山科技大學連續多年參與該賽事奪下亮眼成績，該次則榮獲3銀8銅1友達光電特別獎，得獎牌數不僅全國大學第一，更連續2年獲得企業特別獎，展現技職學校研發與創新能量，備受肯定！

李天祥校長表示，崑大鼓勵師生積極投入研發、爭取專利，勇奪獎牌的師生團隊，其發明都已經獲得專利。其中，電機系林俊良教授指導碩士班李駿廷、謝秉修、大學部江祐陞，以作品「創新白光LED封裝膠技術減少螢光粉使用量及提高品質」拿下友達光電特別獎及銅獎，其能減少5至10%螢光粉用量節省成本，符合環保與永續綠色發展要求，且與傳統工序相容，技術簡單易行的全新材料創新用法，提升白光LED應用效益，且市場廣度大，目前已與崑山科大技術衍生企業台灣氣凝膠公司、膠體大廠長興材料公司合作共同開發膠體商品，具有市場應用價值。

崑山科大也拿下3件銀獎作品，包括機械系劉鑑德教授、張育斌教授指導碩士班蔡毅坤、吳秉勳以「可自動清潔感測器的水質檢測裝置」獲獎，資工系曾建勳教授指導大學部陳品豪、洪嘉政、林恭銘，以「智慧割草機及其控制系統」同樣拿下銀獎，另外，資工系任才俊教授指導碩士班吳紀彥、蘇宇祥、易佑玫、蘇俊元、顏廷瑜、大學部郭嘉宇、蔡嘉育以「雙軸追日太陽能系統的發電預測模型建立方法」獲獎。

此外，崑大共有8組團隊獲得銅獎，除了林俊良教授團隊的作品，另外還有電機系鄒重光教授與電子系曾清標教授共同指導學生電機系大學部鍾育碩的作品「倉儲移載教學模組」；材料系謝明君教授與翟大鈞教授共同指導材料系碩士班楊美麗、電子系大學部陳奕駿、周慶旺的作品「加熱製冷兩用溫控盤」；時尚系陳怡君教授、機械系江智偉教授聯合指導機械系博士班鍾天穎、時尚系大學部邱芊綠、林思妤的作品「空氣偵測公仔」。

另還有電機系楊松霈教授指導學生博士班邱丞玄、大學部戴睿儀的作品「高電壓增益轉換器」；電子系莊昌霖教授指導大學部蘇昱文的作品「虛擬影像視覺化監控裝置」；資管系王平教授與林孝忠教授共同指導碩士班陳佳鴻、林郁翔的作品「車聯網訊息流分析惡意行為之偵測系統與其方法」；以及企管系莊曜愷教授指導大學部羅力偉、徐祥瑋的作品「桔荔咖啡香」，顯示崑山科大師生在發明創新的豐碩的成果。