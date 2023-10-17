台積電放棄進駐龍潭要去那？瘋猜這2地

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【中時新聞網 郭宜欣】由於龍潭圓區周邊居民強烈抗議，台積電確定不進駐龍潭園區三期，原先1.4奈米新廠規劃將另尋新地，此事引起PTT網友震撼，許多人瘋猜高雄、台中可能會是台積電考量的選項。

為因應未來半導體產業新建廠房的強烈需求，竹科管理局規畫將龍潭園區三期進行擴建，並由台積電在此興建1.4奈米新廠，不過該案預計徵收158.59公頃土地，其中有高達88%是私人土地，引發當地居民激烈抗爭。

上周自救會爆料台積電放棄進駐龍潭園區三期，直到今天（17日）台積電正式宣布，在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區三期，未來公司仍會維持擴廠腳步，持續與竹科管理局評估合適用地。

此事引爆熱烈討論，許多網友認為，台中及高雄可能會是台積電新廠的落腳處，「台中吧，感覺應該是喬好了才會宣布」、「中科大概喬好了啦，我同學已經要拿補償換別的球場了」、「高雄應該最快，地不是都喬好了，因此機率較大」、「龍潭的後續先猜應該是改台中。」

許多人也好奇，原本因為台積電設廠炒高的房價是否會受到影響，「恭喜龍潭房蟲自救會成立」、「當地居民大獲全勝，地價崩崩」、「桃園炒房的崩潰」、「龍潭那種地方沒園區誰會去，徵收是用市價跟你買還不好，沒徵收看誰會跟你買，留著當寶喔。」