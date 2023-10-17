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由經濟部國貿署指導，紡拓會主辦的「第27屆台北紡織展（TITAS）」，訂於10月17日至19日假南港展覽館1館盛大舉辦，會中有來自11個國家及地區381家參展商參展，合計952個攤位展出。文化部積極媒合臺灣紡織廠商與時裝設計師品牌合作，於台北紡織展開幕籌辦「永續 勁時尚」服裝動態展演，傳達臺灣時尚產業鏈合作之亮麗成果。

海內外精英匯聚 華麗登場

第27屆參展商除國內頂尖紡織業者及24個紡織相關公協會及研究單位外，還有來自義大利、印度及韓國海外參展團，義大利展團展出紡織機械及數位印花解決方案，印度展團展出寶特瓶回收紗、成衣用布料、產業用布及不織布等；而韓國展團展出流行及機能性紡織品。另有美國棉、Polygiene、Organoclick、emtec等個別展商，展出各項新技術、新產品和解決方案。

TITAS三大核心主題契合市場脈動

TITAS展出契合主流脈動，主推「永續環保、機能應用、智慧製造」三大核心主題，展出亮點包括：永續環保－全球供應鏈在淨零浪潮驅使下，紡織企業積極朝低碳轉型發展，建構綠色供應鏈是企業追求永續經營的關鍵手段。隨著Nike、adidas、Lululemon等國際品牌大廠訂下淨零減碳目標，扮演國際產業鏈重要角色的臺灣紡織業，積極配合建構環保與機能的綠色供應鏈為當前課題，運用創新科技推動機能性紡織品的永續發展。如遠東新世紀FENC®TOPGREEN® BIO3「綠時尚」設計概念獲得德國紅點設計大獎；台化深耕海洋廢棄漁網回收，產出的耐隆絲獲品牌商認證；福懋興業使用非食用工業玉米，推出新一代生質環保彈性織物；力麗／力鵬利用廢料回收推動綠能循環經濟；新光合纖獨門秘製TPEE為布料帶來超能力；集盛成功開發Bluecircle織物回收紗，可100％單一材料回收，宜新從友善製程LEMTT出發，環保產品已超過全產能的四成以上，佳紡讓廢棄物變黃金，源自農業廢棄物的Secao®可可紗；興采S.Café®堅持友善環境，穿衣成為環保日常。

機能應用－機能性紡織品的應用面廣泛，涉及舒適、健康、休閒、運動、安全、防護、醫療及生理多面向機能的考量，其功能包括吸濕快乾、高彈力、防水透濕、蓄熱保溫、瞬間涼感、高耐磨、抗UV、高強力、耐高溫、高防污、抗菌及抗病毒等。織物和製造技術的創新發展成為機能性紡織品推陳出新的主要推動力。如：儒鴻革命性新產品Softform 淘汰傳統磨毛加工，引領永續；南緯「時尚融合科技」Ecoloration與Eco Trans技術為染色帶來綠色革命；展頌推出五大創新產品，引領耐隆纖維市場的創新與品質；昊紡研發Color Max突破傳統印花技術；宏遠高機能紡織品助力永續競爭力；紡綜所展示紡織尖端科技與創新技術。

智慧製造－透過感測器、物聯網設備、雲端運算、大數據分析、人工智慧等數位科技應用，不但能幫助企業在供應鏈的製程及工序上，有效提升能源效率、降低生產能耗、優化能源利用、降低碳排放量、衡量供應鏈碳排績效，打造韌性供應鏈，達到精實生產，有效降低浪費，邁向ESG目標。如：佰龍推出AlterKnit™技術，圓編針織領域的新變革；旭榮集團以「減量、回收、再利用」為永續管理原則，成為首家加入EP100能源效率提升的紡織企業；臺灣歐西瑪聚焦在2.0版AI驗布，提供最佳生產優化解決方案；七合科技數位噴印機，解放傳統思維開啟多彩世界。

傳遞業內知識 助推綠色轉型

本屆TITAS展將辦理多場綠色紡織及與永續議題相關的研討會，邀請國內外紡織頂尖專家就綠色議題進行討論，9場涵蓋綠色紡織材料與應用趨勢、永續性紡織品創新循環技術、人工智慧與紡織服飾、綠色紡織產業新走向、紡織科技引領綠色新未來、臺灣紡織品新趨勢及新技術發表等主題的研討會，助推臺灣紡織業在技術創新能量提升。另於舞台區亦有新產品發布會及動態秀等活動，如：「永續時尚動態秀」、優克美「從百萬賠償到永續: 破解工廠零發霉之謎發表會」、宜新「低碳生產之公司治理發表會」、毛紡公會「流行趨勢發表會」等。

臺灣優質紡品成功接軌國際 辦理超過800場採購洽談會

儘管全球處在地緣政治不穩定，通膨導致原物料和能源成本調升，物價上漲促使消費力減弱之氛圍，且在國際品牌去化庫存，採購力尚未恢復至疫情前水平的同時，為讓我紡織業者與國際買主能持續接軌，TITAS全力洽邀來自美國、加拿大、英國、德國、義大利、西班牙、荷蘭、挪威、瑞典、南非、澳洲、紐西蘭、日本、韓國及孟加拉等15個重點市場超過71個國際品牌買主來臺採購，與183家紡織業者辦理超過800場採購洽談會，為紡織產業迎來更多商機與活水。