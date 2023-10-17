促進消防員權益 政院擬立院本會期提修法

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為提升消防權益，政院官員今天表示，期盼能在立法院這會期，針對攸關消防員團結權的公務人員協會法修法草案，以及維護消防員職安的相關修法草案，分別提出修法草案，回應基層消防員訴求。

屏東明揚工廠大火後，部分基層消防員訴求組工會、提升職業安全等，行政院則承諾提升消防員權益，並由行政院副院長鄭文燦主持提升消防權益諮詢會議。

針對組工會訴求，政院先前說明，消防員具有公務員身分，若要調整制度要就整體公務人員執勤型態進行討論，相關修法牽涉深且廣，曠日廢時，要最快實踐擴大強化消防員結社權及協商權的目標之下，應修訂公務人員協會法。

政院官員對中央社記者表示，依據公務人員協會法第10條，現行欲發起、籌組公務人員協會，限定總統府、國家安全會議、5院層級，這次經考試院與行政院等討論，修法方向考慮擴大行政機關層級，放寬至署、局等三級機關也適用，或是依照職務特殊性，如消防員等可發起、籌組公務人員協會。

官員指出，確切的修法草案，將待考試院會10月底通過後，送行政院會銜再送請立法院審議。

提升職業安全部分，官員說，鄭文燦日前會議主要討論的就是這部分，因為消防人員職務特殊，而現行消防法主要是規範民間業者責任，公務人員保障法針對公務員個人權益，職業安全衛生法則是著重雇主應盡之責，沒有一個法律可以直接適用，因此才會請內政部消防署、勞動部及考試院代表妥為研究後，再提出建議方案。

官員表示，涉及修法部分，目前都朝這會期提出修法草案為目標，盼儘速回應基層消防員訴求。

另外，官員說，防火衣、消防設備、消防車等皆有設定標準使用年限，現行消防署也有相關補助計畫，中央將持續與地方政府溝通，請其配合在該汰換年限汰換，或是提前汰換。

針對化學物質登錄部分，官員表示，目前已有化學雲平台，且環境部、勞動部、經濟部、內政部都有將資訊上傳，但問題就在於各個主管機關標準不一，因此改善目標為未來上傳標準必須一致，包含可燃性、危險性都需標明，一目了然不同類型化學物質的火災風險。

行政院長陳建仁昨天主持化學物質管理會報時，要求行政院政務委員吳澤成、張子敬協助精進各工廠存放化學物質申報制度。