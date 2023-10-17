經濟政策利多 日股後市向上

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兆豐投信17日表示，美國聯準會利率政策令全球股市動盪不安，美國公債殖利率飆升加深美國政經前景存在的不確定性，對日本股市來說形成不小壓力。短線因美國通膨居高不下及政爭紛擾，日股可能會出現階段性調整，但從總體基本面來看，調整後股市向上走勢仍具有可持續性。

全球股市受到美元、美債殖利率與原油價格走揚的影響，日本股市表現優於其他成熟市場，維持於歷史高點附近盤整，主要原因包括消費復甦持續支撐日本經濟及供應鏈改善與疫後需求的復甦，使企業利潤率持續創新高等因素。日本經濟維持強勁、負利率環境與日圓貶值等議題，持續吸引外資投資日本市場。

兆豐日本優勢多重資產基金（基金配息來源可能為本金）研究團隊表示，距離2024年還剩不到3 個月，即將來臨的財報公布將是日股新利多，弱勢日圓對經營成本的優化將有助益，調高財測潛力及提高股東回饋將可望帶動日股，屆時悲觀情況可能反轉，維持日股中長期樂觀看法。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本政府於112年9月27日的「新資本主義實現會議」中，提出未來將以「減稅」為核心，推動加薪及半導體等國內投資、改變過去通縮的環境、提高個人收入和企業利潤，實現增長型經濟，有助日本企業獲利增加，進而帶動股市。

日本企業掌握科技供應鏈的關鍵製程，如：半導體設備、高科技晶片、低碳經濟、自動化革新、節能電器等，頻頻展出AI科技機器人技術，更獲得全球市場信賴。兆豐日本優勢多重資產基金有新臺幣、美元、日圓3種幣別，是目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金，提供投資人彈性運用資金的選擇。