24萬股東刷存摺！00919配息入帳囉 達人「每月加薪5千元」密技大公開

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】24萬小股東刷存摺！00919（群益台灣精選高息）股息今（10/17）入帳，達人表示，只要58萬、存到28張，就可以每月幫自己加薪5,000元。

00919已經連續2次公告配息0.54元，公司低調承諾，未來4季配息都不會低於0.54元，讓投資人趨之若鶩。9月的配息金額已於今天入帳，不少網友凌晨刷帳戶，就驚喜發現錢錢已經進來。

有網友一早開心發現「26張股息已經進來」，以配息0.54元計算，該網友一早帳戶就多1.4萬。達人表示，如果想替自己每月加薪，以現在價位計算，只要存28張就可以做到（540元*28=15120元），需要的資金不到58萬元（以昨天收盤價20.57元計算）。

不過有網友擔心，雖然目前看起來00919配息0.54元，殖利率超過10%，但因為長榮、陽明持股權重高達6%以上，憂心未來很可能淪落到「賺股息、賠價差」的命運。

達人表示，00919每年5月和12月都會換股，前者卡位高息股，後者則是超前部署隔年股息股價潛力股，一旦不符合選股邏輯，都是有可能會遭到剔除，投資人不用過於擔心，這種事情就交給專業經理人傷腦筋。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。