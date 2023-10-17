《基金》台股ETF總受益人連刷11高 這3檔最吸金

【時報記者任珮云台北報導】根據10月13日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，53檔台股ETF的受益人變化，最新一周受益人增加的台股ETF有16檔共增加1829人，總受益人連續11周創新高，來到5603499人，統計今年來增加1447341人。進一步觀察本周增加受益人人數最多前三名的是目前市場最熱的群益台灣精選高息(00919)、復華台灣科技優息(00929)、元大高股息(0056)，這3檔上周增加共17940人，市場法人表示，上周台股連假後僅三個交易日，股市交易清淡，不過高息ETF人氣不減，仍是上周最受歡迎的台股ETF。

據了解，連續二次配息率超過10%的00919群益台灣精選高息ETF，在去年底受益人僅16925位受益人，本周00919受益人來到244986人，今年來成長1347.48%，是今年來所有台股ETF(扣掉今年成立)受益人成長率最高的，其第二次配息收益分發日為10月17日，市場預估投資人在領到股息後可望再投入，增加資金動能。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台灣投資人偏好配息基金，覺得每月或每季的配息收入可以先落袋為安；今年來，全球金融市場受通膨與升息加劇影響甚鉅，市場的波動度也提高，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，投資價值也明顯優於一般資產，長期投資股票ETF，可以類比成股市包租公，而且還是請專人打理的那一種。也就是透過買進代表一籃子股票的ETF，然後每季或每年收取現金股息，投資人自己只要負責收租就可以了，其他煩惱交給ETF團隊以及上市櫃公司專業經理人打理。股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，雖然台股目前震盪加劇，不過，建議投資人可以善用存股以及逢低買進的心態來投資，就像買生活必需品一樣，定時買，折扣時多買一點的概念。