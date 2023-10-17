「長庚國際會議中心」正式啟用 遇見桃園國際新視野

桃園市政府與長庚醫療財團法人合作推動桃園長庚轉運站BOT案，由市府提供土地，長庚醫療財團法人投資興建營運，繼去年完成轉運站棟正式營運後，其附屬興建的「長庚國際會議中心」，於今(17)日剪綵啟用，挾帶桃園國際機場、機場捷運及高速公路的地理優勢，以及寬敞空間與配置頂尖設備等條件，可望提供國際機構及專家學者跨界交流的最理想場地，進而帶動桃園地區蓬勃發展，並提升台灣在國際的能見度。

為慶賀這座重要指標建築的正式啟用，桃園市副市長蘇俊賓及長庚醫療財團法人董事長王瑞慧，親自出席上午的啟用典禮並進行剪綵，其他貴賓包括：桃園市政府衛生、交通、觀光等局處首長、立法委員及桃園市議會正副議長及議員等民意代表，美國在台協會、直覺股份有限公司台灣分公司、以及長庚決策委員會主任委員程文俊、名譽主委陳昱瑞、林口長庚醫院名譽院長翁文能、林口長庚醫院院長陳建宗、台北長庚醫院院長黃集仁、行政中心總執行長潘延健等多位主管，共約500人到場見證。

長庚決策委員會主任委員程文俊致詞時表示，在臺灣可容納3000人以上的「長庚國際會議中心」於今日落成，我們知道全世界各城市的重要會議中心都是未來商業發展的重鎮，林口長庚醫院是全臺最大的教學中心，它負責臨床、教學、研究，也跟國際接軌多年，我們有很多的國際學者來長庚，希望我們的國際化要持續，還要發揚光大。特別感謝在桃園市政府支持下，興建「長庚國際會議中心」，期望奠基在便捷的交通基礎上，更增進長庚體系與國內各界暨國際間的交流與學習，並成為國際間專業合作的重要平台。

桃園市副市長蘇俊賓致詞也指出，今天是很有時代感的場合，也看到老同事，讓人想起17年前，我還是桃園縣環保局長時，A7與A8站的環評是在我手上通過的，現在17年後回到這裡來看，真的非常不一樣，也非常感謝長庚集團，在桃園守護桃園市民的健康。我們的市政工作是一棒一棒交棒下去，所以「桃園長庚轉運站」和「長庚國際會議中心」可以落成，要感謝很多人的促成。

蘇俊賓特別提到，在17年前，桃園人口是180萬，現在231萬，所以對我們來講，交通的壓力非常大，但如何改善桃園的交通、提升服務量能、服務品質，我們推出1200專案，就市民的角度來講，不見得車票比較便宜就要達成大眾運輸，關鍵在於有無完整的服務能量，所以非常感謝長庚和市府團隊一起來推動這個轉運站，共計有39條路線，每個月服務人次超過一萬人，對我們的交通舒緩非常重要，未來我們對硬體、軟體的改善會持續精進。就今天國際會議中心來看，我非常看好它的前景，距離桃園機場最近、交通最便捷，交通距離非常可及，也距離醫療中心、研究重鎮非常近的國際會議中心，不僅在未來可以提升桃園未來醫療技術、醫療能量，也謝謝你們提升桃園市在國際的能見度，同步增進國際人士來訪意願，開啟桃園國際新視野，加速與國際接軌。

「長庚國際會議中心」位在林口長庚紀念醫院及「桃園長庚轉運站」旁，外觀色調呈現雅致灰，入口處採俐落線條設計，整體感覺簡潔沈穩。樓高四層，樓地板面積共1,800坪，內部規劃會議廳一間，近400坪，共可容納超過600人；簡報室一間，約65坪，可容納100人；討論室四間，每間約45坪，共可容納約280人。每間均配備高速網路與頂尖顯示設備，影音及隔音效果一流，並安裝符合人體工學座椅，舒適無壓力。此外還可與林口長庚醫院會議場域連線，兼具集合式會議或分組討論多功能需求；並有寬敞的展示空間，可供研討會或是各式展覽會場使用，搭配轉運站高人潮流量，可有最好的行銷效果。

長庚醫院表示，今年3月啟用的長庚手術技能訓練暨研發中心，結合長庚國際級的訓練師資，提供國內及世界各國外科醫師完備的訓練場域，以造福更多病患。今後「長庚國際會議中心」即可同步進行視訊會議及手術技能示範，用途將更廣、更多元有彈性。因地點緊鄰「桃園長庚轉運站」及長庚湖，會議期間亦可提供與會者多樣化美食饗宴及優美湖畔景觀。在「長庚國際會議中心」3樓梯廳，還矗立一座罕見具大的木化石，為王永慶創辦人生前珍藏的癭木，至少經歷5萬年以上淬練而成，特別移至此處讓前來會議者共賞並一探其特殊氣場。

「長庚國際會議中心」地理位置便捷，相當方便外國人士前來。可從桃園機場搭機場捷運「第三航廈站A13」或「第二航廈站A12」上車，到「長庚醫院站A8」下車，步行約9分鐘即抵達會場。若從桃園高鐵站過來，則可搭乘桃園機場捷運「高鐵桃園站A18」上車，至「長庚醫院站A8」下車，一樣步行約9分鐘即可抵達。